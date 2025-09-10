Este trabajador social experto en salud mental juvenil explica en 'El plan B' (Libros Cúpula) cómo detectar y tratar la desesperanza vital adolescente

La importancia de entender bien lo que tu hijo vive en el instituto: “A pesar de sus negativas, nos necesitan mucho”

El suicidio es una de las principales causas de muerte en jóvenes. Más de 720.000 personas mueren cada año por esta causa, según datos de la Organización Mundial de la Salud. En España, el 20,8% de los adolescentes de entre 10 y 19 años padece algún tipo de problema de salud mental diagnosticado. Todos estos números evidencian que la desesperanza vital entre los jóvenes ha dejado de ser un problema invisible para convertirse en una alarma global de salud pública.

La proporción de jóvenes que confiesan haber pensado seriamente quitarse la vida no deja de crecer, un drama que afecta a miles de familias y cuya prevención sigue siendo una asignatura pendiente. Frente a esta realidad, no basta con la preocupación. Como padres, urge abrir la conversación, tender puentes y saber reconocer las señales de alerta. Con ese propósito, Agustín Bonifacio, trabajador social especialista en salud mental infanto-juvenil e identidad de género, ha publicado 'El plan B. Qué podemos hacer para ayudar a los jóvenes a superar su desesperanza vital' (Libros Cúpula).

¿Qué señales de alarma suele mostrar un joven que está pasando por un estado de desesperanza vital?

Es importante estar alerta ante cambios llamativos de humor; irritabilidad; abandono de actividades placenteras; alteración del ritmo sueño-vigilia; pérdida de apetito; tendencia al aislamiento; comentarios pesimistas y de deseo de desaparecer tanto en redes como el mundo físico… Estos indicadores podrían estar hablándonos de un posible malestar emocional elevado que habría que abordar.

Como familia, docentes, amistades… es importante explicitar que estamos ahí, que queremos poder ser de ayuda, que nos importa, que pueden hablar con nosotros. Para atender no sólo una posible desesperanza vital, también posibles situaciones de acoso, ciberacoso, violencia… Sabemos que muchas personas jóvenes se sienten solas y necesitarían poder vincularse, compartir con alguien.

Redes sociales, presión académica, acoso escolar, incertidumbre laboral... ¿Qué factores influyen más en la salud mental de jóvenes y adolescentes?

La desesperanza vital es un fenómeno multicausal. Pensemos en el complejo mundo en el que navegan las personas jóvenes actualmente: les rodea la incertidumbre, discursos distópicos, individualistas, deshumanizantes, un ascensor social estropeado, un acceso a la vivienda dificilísimo, la precarización, presiones y violencias en el mundo físico y en el virtual… a los que hay que añadir la situación familiar que cada criatura o adolescente tenga (que puede ser muy complicada). Por no hablar de las redes sociales o la IA.

Todo ello genera un clima especialmente difícil para determinados colectivos, como las chicas. No debemos olvidar que las tasas más altas de malestar las están experimentando las chicas. También las personas LGBTIQA+. Reconocerlo es el primer paso.

Tres frases o actitudes que ayuden a un adulto a abrir el diálogo con un joven en crisis

Estoy aquí para ti. Me importa cómo estás. Puedes contar conmigo.

Reconozco que lo estás pasando mal. Hablemos, te escucho

Me gustaría que me dieras una oportunidad para ayudarte

Y tres frases o actitudes que no ayuden

Frases del tipo: "¿cómo puedes decir eso?"; "harás mucho daño a tu familia"; "algo habrás hecho para estar así"; "ya te decía que no lo hicieras/dijeras..."; "estás mucho mejor que otras personas"; "no será para tanto, ya se te pasará"; "la de cosas buenas que tienes"; "¡qué dices! Pero si lo tienes todo en la vida; debes mirar la vida de otro modo, si no es para tanto...".

Sobre las mujeres recaen toda una serie de mandatos, presiones y violencias muy específicas

¿Por qué hay más tendencias o conductas suicidas en las chicas?

Más que hablar de que las chicas tienen más tendencias suicidas deberíamos hablar de qué escenario estamos ofreciendo a las mujeres, para que sus niveles de malestar o desesperanza sean más elevados. Desgraciadamente diversos estudios nos dicen que ser mujer es un factor de riesgo para la depresión, y que su consumo de medicamentos para la ansiedad o la depresión es más alto.

Sobre las mujeres recaen toda una serie de mandatos, presiones y violencias muy específicas. Pero no debería ser yo quien desarrollara más este punto, creo que sería más apropiado que lo haga una mujer.

Fomentar que una persona joven se relacione, participe de actividades placenteras, que desarrolle sus habilidades sociales es fundamental.

¿Qué papel juega la red de amistades de un adolescente?

En la adolescencia las amistades no sólo son el punto de referencia, también sabemos que las personas con vínculos fuertes viven más y mejor. También tiene un efecto poderosísimo para hacer frente al acoso y al ciberacoso.

En esta línea, sabemos que un factor protector para la desesperanza vital es la integración social, el sentido de pertenencia y el tener buenas relaciones con iguales. Eso sí: relaciones presenciales. Sabemos que las redes sociales no tienen un efecto en la soledad no deseada (que afectaría aproximadamente al 25’5% de las personas entre 16 y 29 años) mientras que la presencialidad sí.

Fomentar que una persona joven se relacione, participe de actividades placenteras, que desarrolle sus habilidades sociales es fundamental.

¿Cómo se puede formar a profesores y orientadores para prevenir y atender crisis emocionales?

Cada vez hay más interés y formaciones destinadas al profesorado (recomiendo explorar la oferta de cada Comunidad Autónoma, así como demandar más). También se encuentran cada vez más materiales que pueden utilizarse en las aulas y que ofrecen herramientas a los equipos docentes.

Debo señalar, especialmente, el programa HENKA, para entrenar la resiliencia desde los centros educativos https://www.behenka.org/es/centros-educativos . Así como el grupo GRETA, Grupo de Estudio y Tratamiento de la Autolesión https://grupogreta.com/es/

¿Cuándo es el momento de buscar ayuda profesional?

Si sospechamos que la persona tiene una importante ideación suicida, estaría pensando en llevar a cabo un intento de suicidio, utilizaría la autolesión o podría haber realizado un gesto suicida (como tomar pastillas, por ejemplo) hay que consultar a profesionales. En función de la gravedad o la urgencia podemos desde comentarlo con su pediatra o medico/a de cabecera, a acudir a urgencias.

Se puede consultar al 024 (línea de atención a la conducta suicida, que ofrece también asesoramiento para familias o entorno) o al 112.

Acompañar a alguien que lo está pasando mal está al alcance de todo el mundo. Poner nuestro granito de arena para que el escenario sea uno más esperanzador y vivible también

¿Qué tipos de terapia o herramientas son más efectivas para jóvenes con desesperanza vital?

Creo que hablar de terapia no me pertenece a mí… sin embargo sí debo señalar, como trabajador social, que toda la ciudadanía puede aportar y acompañar a una persona joven con desesperanza vital.

No debemos psiquiatrizar / psicologizar /patologiar todo.

Acompañar a alguien que lo está pasando mal está al alcance de todo el mundo. Poner nuestro granito de arena para que el escenario sea uno más esperanzador y vivible también.

Debo recordar que el 80% de los determinantes de la salud están fuera del sistema sanitario (aquí entraría el nivel socioeconómico y educativo, el entorno en el que se vive, los hábitos…). Una sociedad más humana, menos individualista y aislada, menos precarizada y con mejores perspectivas de desarrollo para proyecto vital de la persona, donde recibiera menos violencia, es terapéutica.

¿Qué mensaje le daría usted directamente a un joven que siente que no tiene salida?

Que reconozco que lo está pasando mal. Que estoy ahí, que me importa. Que no tiene que afrontar ese malestar en soledad. Que puede contar conmigo.