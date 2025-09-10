Un equipo de investigadores desarrolla un nuevo método que permite reconstruir la evolución del cáncer y anticipar su progresión clínica

Logran reducir los falsos positivos en pruebas de cáncer gracias al uso de Inteligencia Artificial

Compartir







Una investigación ha abierto una puerta de esperanza en los estudios para encontrar la cura del cáncer. Lo prioritario en esta enfermedad para poder acabar con el tumor lo más rápido posible y de la manera más segura es la detección temprana de las células malignas.

Un equipo de investigadores ha descubierto el lugar donde se recoge toda la información necesaria de esas células, desarrollando un método epigenético para poder interpretarla. Este hallazgo supone una nueva esperanza en la medicina para conseguir erradicar desde un primer momento los tumores. El estudio ha sido publicado en la revista ‘Nature’.

PUEDE INTERESARTE Descubren cómo el glutamato impulsa el crecimiento del tumor cerebral más común en niños

Como han explicado los autores del estudio, el programa que han desarrollado es capaz de descodificar la huella que deja el tumor desde su origen, reconocer todo el recorrido de su evolución y poder anticipar el desarrollo de la enfermedad. El mecanismo funciona como la lectura de un código de barras que produce las células malignas en el organismo humano. Las señales que deja el tumor cambian con su evolución. Su conjunto ha sido denominado como ‘caja negra’.

Los investigadores explican su hallazgo

El trabajo ha sido coordinado por el investigador Icrea y jefe de Epigenómica Biomédica del Idibaps, Iñaki Martín-Subero; el director del Centro de Evolución y Cáncer del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres, Trevor Graham; los primeros autores son Calum Gabbutt y Martí Duran-Ferrer; y han colaborado otros investigadores de España y Reino Unido además de Suecia, Suiza y Estados Unidos.

PUEDE INTERESARTE Padecer un segundo cáncer tras sufrir uno de mama es menos probable de lo que se cree, según un último estudio

En total, han participado 21 investigadores de 15 instituciones en cinco países, y en el estudio el equipo señala que el cáncer no comienza en el momento del diagnóstico, sino que "con frecuencia se desarrolla silenciosamente durante años". Martín-Subero ha señalado que la evolución de la historia secreta del cáncer queda registrada en el epigenoma, en concreto en un tipo de marca epigenética conocida como metilación fluctuante: "Nos gusta llamarlo, de forma metafórica, como la caja negra del cáncer".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Si desciframos el pasado podemos saber si (el cáncer) creció hace tiempo o hace poco y si creció rápido o no"; y asegura que, en el caso de la leucemia linfática crónica, un cáncer que no se trata inmediatamente, se puede predecir con años de antelación cuál será el momento en el que el tumor progresará.