La microcardiopatía hipertrófica, la principal causa de muerte súbita entre los jóvenes

El Congreso Internacional de Miocardiopatía Hipertrófica reúne a los principales especialistas nacionales en A Coruña

La microcardiopatía hipertrófica es una enfermedad hereditaria y, también, es la principal causa de muerte súbita entre los jóvenes

A CoruñaA Coruña recibe y celebra un congreso sobre la microcardiopatía hipertrófica, una dolencia muy desconocida que, sin embargo, es la principal causa de muerte súbita entre los jóvenes. La detección temprana, como siempre, puede ser vital.

La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad poco conocida por la población general pero que constituye la principal causa de muerte súbita entre jóvenes y deportistas. El Congreso Internacional de Miocardiopatía Hipertrófica reúne durante varios días a los principales especialistas nacionales para analizar los últimos avances en investigación, diagnóstico y tratamiento de esta patología hereditaria.

Síntomas de la microcardiopatía hipertrófica

Para enseñarnos a reconocer los síntomas, Alfonso Núñez, reportero de 'Informativos Telecinco', ha entrevistado al doctor Roberto Barriales. El cardiólogo Roberto Barriales, del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), explica que esta enfermedad consiste en un engrosamiento anormal del músculo cardíaco que, en muchos casos, puede pasar inadvertido.

Sin embargo, en algunos pacientes se manifiesta con síntomas como dolor torácico, síncopes o arritmias, llegando incluso a provocar la muerte súbita en un pequeño porcentaje de casos.

El diagnóstico temprano y el estudio familiar, claves en la microcardiopatía hipertrófica

El experto en cardiología ha subrayado la importancia del diagnóstico temprano y del estudio familiar, ya que hasta en un 60% de los pacientes se identifican alteraciones genéticas.

“Da igual la edad a la que se detecte; siempre hay que estudiar a los familiares de primer grado, porque un hijo o un nieto puede estar afectado”, recalca Roberto Barriales al explicar que se trata de una dolencia hereditaria.

Terapias más eficaces para las 140.000 personas con cardiopatías en España

Aunque durante años la miocardiopatía hipertrófica fue considerada una enfermedad con un pronóstico limitado y escasas opciones de tratamiento, los expertos coinciden en que los avances recientes están permitiendo mejorar la calidad de vida de los pacientes, abriendo la puerta a terapias más eficaces y un seguimiento clínico más preciso.

En España hay más de 140.000 personas con miocardiopatías. Se estima que una de cada 500 afectados desconoce que la tiene. Un diagnóstico precoz es fundamental para evitar la muerte súbita.