Un trabajo en la Universidad de Turku, Finlandia, analiza la actividad neuronal durante situaciones sociales

El estudio incluye tanto a adolescentes como a adultos en un experimento con vídeos en primera persona

Investigadores de la Universidad de Turku y Turun yliopisto, Finlandia, han examinado los efectos inmediatos del acoso en el cerebro. Tal como publican en JNeurosci, midieron la actividad neuronal y atencional mientras preadolescentes de entre 11 y 14 años y adultos observaban vídeos en primera persona de escenas de acoso o de interacciones sociales más positivas.

En todos los participantes, estas situaciones desencadenaron estados de alarma angustiosos, activando redes cerebrales sociales y emocionales, además de sistemas autónomos de respuesta a amenazas.

Ojos y pupilas bajo observación

La medición del seguimiento ocular y del tamaño de las pupilas en un grupo de adultos respaldó estos resultados, al mostrar reacciones emocionales y atencionales más marcadas frente al acoso escolar que ante otras interacciones sociales.

Experiencias previas como factor

El equipo investigador descubrió también que estas respuestas cerebrales y estados de alarma estaban vinculados a experiencias anteriores de acoso en la vida de los observadores.

En palabras de los autores, “mapeamos las vías de angustia en el cerebro que pueden activarse rápidamente cuando alguien sufre acoso, y así demostramos que el estado de alarma continuo es peligroso tanto para la salud mental, como para la somática, debido a la mayor activación autonómica”.