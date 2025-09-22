Investigadores de NYU Langone Health identifican 27 especies de bacterias y hongos asociadas con mayor riesgo

El hallazgo abre la puerta a nuevas herramientas de detección temprana basadas en la saliva

Los expertos llevan tiempo observando que quienes tienen mala salud bucodental parecen ser más vulnerables al cáncer de páncreas que las personas con una boca más cuidada.

Recientemente, los científicos han encontrado un mecanismo que podría exlicar esta relación: algunas bacterias viajan con la saliva ingerida hasta el páncreas, un órgano esencial para la digestión. Hasta ahora, sin embargo, no estaba claro qué especies podían estar implicadas.

27 tipos de bacterias y hongos, entre los cientos que habitan en la cavidad oral, se han asociado colectivamente con un riesgo 3,5 veces mayor de desarrollar cáncer de páncreas, según revela un estudio dirigido por NYU Langone Health y su Centro Oncológico Perlmutter (Estados Unidos). Los resultados se han publicado en JAMA Oncology.

El microbioma oral y el cáncer de páncreas

El nuevo análisis evaluó la composición genética de los microbios presentes en muestras de saliva de 122.000 hombres y mujeres sanos.

"Nuestros hallazgos brindan una nueva perspectiva sobre la relación entre el microbioma oral y el cáncer de páncreas", explica el autor principal del trabajo, el doctor Yixuan Meng, investigador postdoctoral en el Departamento de Salud Poblacional de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

El microbioma oral, la comunidad diversa de bacterias y hongos que viven en la boca, está siendo objeto de creciente interés por su papel en la salud general. El año pasado, el mismo equipo halló vínculos entre ciertas bacterias orales y un mayor riesgo de carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, un grupo de cánceres que afectan a la boca y la garganta. En 2016, ya habían apuntado a la posible relación entre microbios orales y cáncer pancreático, pero no lograron aislar las especies exactas.

Hongos orales implicados y metodología del estudio

El nuevo informe es el análisis más grande y detallado de este tipo hasta la fecha, afirma Meng. También es el primero en demostrar que los hongos orales, en concreto, una levadura llamada Candida, que habita naturalmente en la piel y otras zonas del cuerpo, podrían influir en el cáncer de páncreas. Los investigadores incluso detectaron estas especies de Candida en tumores pancreáticos.

Para el estudio, el equipo usó datos de dos investigaciones en marcha en Estados Unidos que analizan cómo factores como dieta, estilo de vida o historial médico inciden en distintos tipos de cáncer. Los participantes proporcionaron muestras de saliva tras enjuagarse la boca, conservando así la cantidad y variedad de microbios. Durante unos nueve años de seguimiento, los investigadores registraron la aparición de tumores.

Identificación de especies y herramienta predictiva

En este trabajo, los científicos secuenciaron el ADN bacteriano y fúngico de las muestras y compararon los resultados de 445 pacientes diagnosticados con cáncer de páncreas con los de otros 445 voluntarios sin la enfermedad. Controlaron variables como edad, raza y consumo de tabaco.

Los hallazgos revelaron 24 especies que, por separado, aumentaban o reducían el riesgo. Otros tres tipos de bacterias, previamente ligadas al cáncer, ya se conocían por su implicación en la periodontitis, una infección de las encías que puede dañar la mandíbula y los tejidos cercanos a los dientes.

El conjunto de microbios identificado elevó más de tres veces las probabilidades de desarrollar cáncer. A partir de esta información, los investigadores diseñaron por primera vez una herramienta para estimar el riesgo en función del perfil microbiano oral.

"Al analizar las poblaciones bacterianas y fúngicas en la boca, los oncólogos podrían identificar a aquellos que más necesitan pruebas de detección del cáncer de páncreas", destaca el coautor Jiyoung Ahn, profesor en los Departamentos de Salud Poblacional y Medicina de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

Implicaciones preventivas y futuros pasos

Ahn, también director asociado de ciencias de la población en el Centro de Cáncer Perlmutter, subraya que aún existen pocos métodos eficaces para detectar la enfermedad, una de las más letales.

"Está más claro que cepillarse los dientes y usar hilo dental no solo puede ayudar a prevenir la enfermedad periodontal, sino que también puede proteger contra el cáncer", señala el coautor Richard Hayes, profesor del Departamento de Salud Poblacional en la misma institución.

Hayes aclara que el estudio se centró en correlaciones entre determinados microbios y el riesgo, y que aún no se ha demostrado una relación causal directa, lo que exigirá más investigación. El equipo prevé estudiar si los virus orales pueden influir en el cáncer y cómo el microbioma bucal podría condicionar la supervivencia de los pacientes.