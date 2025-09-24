Contaminación y miopía infantil: el aire sucio deteriora la vista de tus hijos

Lo niños que viven en un entorno con aire más limpio tienen mejor visión

Los nños de primaria son más suceptibles a la contaminación del aire

La contaminación del aire puede empeorar la vista de los niños, al igual que el aire libre de suciedad protege la visión, sobretodo entre los niños más pequeños, revela un estudio de la Universidad de Birmingham, Reino Unido.

El estudio, publicado en 'PNAS Nexus', establece que la genética y el estilo de vida son determinantes en si los niños tienen miopía, al igual que los factores ambientales y la contaminación del aire. Los investigadores ha descubierto que existe una relación positiva entre niveles más bajos de contaminación del aire, específicamente dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas finas (PM2.5), y la vista de los niños.

El aire ibre de contaminación podría retrasar la miopía

Los resultados del estudio sugieren que reducir la contaminación podría contribuir a retrasar la progresión de la miopía, una afección que es cada vez más común en niños, especialmente en Asia oriental.

Mediante técnicas avanzadas de aprendizaje automático, el quipo estudió cómo responde el desarrollo visual de los niños ante factores ambientales, genéticos y el estilo de vida. Descubrieron que los niños que viven en entornos con aire más limpio tenían mejor visión.

Los niños de primaria son más susceptibles a la contaminación

También descubrieron que los estudiantes de primaria son más sensibles a la contaminación atmosférica. Estos niños mostraron las mejoras más significativas en su agudeza visual al exponerse a un aire más puro. Por el contrario, los estudiantes mayores con alta miopía se vieron menos afectados por estos cambios ambientales y su capacidad visual estuvo más influenciada por factores genéticos, lo que sugiere que la acción a una edad temprana puede marcar una gran diferencia.

El profesor Zongbo Shi, de la Universidad de Birmingham, quien cosupervisó este estudio, comenta: "Si bien la genética y el tiempo frente a la pantalla se reconocen desde hace tiempo como contribuyentes a la miopía infantil, este estudio es uno de los primeros en aislar la contaminación del aire como un factor de riesgo significativo y modificable".

Inflamación y estrés en los ojos debido a la suciedad del aire

El aire contaminado no solo afecta a la salud respiratorio, sino también a la visual, Los resultados indican que mejorar la calidad del aire podría ser resultar en una gran mejora de la salud visual de los más pequeños, especialmente en los años de desarrollo más vulnerables. Por el contario, el aire contaminado puede causar inflamación y estrés en los ojos, reducir la exposición a la luz solar (importante para el desarrollo saludable de la vista) y desencadenas cambios químicos en el ojo que causan el cambio de su forma y la miopía.

Se sugiere además que instalar purificadores de aire en las aulas, crear "zonas de aire limpio" alrededor de las escualas para reducir la contaminación y cerrar las calles a vehículos durante los horarios de entrada y salida de los niños a las escuelas puede influir positivamente en la salud ocular.

En esta línea, el coautor, el doctor Yuqing Dai, de la universiad de Birmingham, comenta: "La miopía está aumentando a nivel mundial y puede provocar graves problemas oculares en etapas posteriores de la vida. Si bien no podemos cambiar los genes de un niño, sí podemos mejorar su entorno. Si actuamos a tiempo, antes de que se presenta una miopía grave, podemos marcar una diferencia significativa".