Investigadores daneses concluyen que tener un IMC bajo puede ser más peligroso que un sobrepeso moderado

Tradicionalmente, pesar unos kilos de más siempre se ha relacionado con mala salud. Si bien son conocidos los riesgos que conlleva la obesidad, en especial cardiovasculares, hay que evitar pensar que todo se arregla con un proceso de adelgazamiento agresivo.

Pasar hambre creyendo que eso nos hará mas fuertes y menos proclives a enfermedades es un error. De hecho, tal y como ha concluido un estudio llevado a cabo por el Steno Diabetes Center Aarhus de Dinamarca, tener un índice de masa corporal (IMC) bajo puede resultar más peligroso que un sobrepeso moderado.

Según recoge la publicaci�ón ‘Gizmodo’. el estudio fue presentado durante la convención anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD). La investigación analizó los datos de 85.761 personas con una media de edad de 66,4 años.

Los peligros radican en los extremos inferiores y superiores

Los participantes fueron clasificados en cuatro grupos según su IMC (peso bajo, peso normal, sobrepeso y obesidad). Se les realizó un seguimiento durante cinco años, registrándose el número de fallecimientos (un 8% de la muestra) y realizándose ajustes estadísticos por sexo, comorbilidades y nivel educativo para aislar cualquier facto que pudiese afectar a los resultados.

El objetivo era determinar si, tal y como se ha creído siempre, las personas con sobrepeso tienen mayores probabilidades de fallecimiento que aquellas con un IMC debajo de lo aconsejable. Los resultados fueron claros. Las personas con con menos de 18,5 kg/m² presentaron un rasgo de mortalidad 2,73 veces superior a quienes se situaban en el grupo de referencia (entre 22,5 y 24,9). Es más, incluso aquellos con un IMC entre 18,5 y 20 mostraron el doble de riesgo respecto al mismo grupo (un 27% más los de 20 a 22,5).

Esto quiere decir que nuestra salud puede correr peligro aún situándonos ligeramente por debajo del IMC considerado normal. Lo que concluyó el estudio es que los peligros en cuestiones de peso radican en los extremos inferiores y superiores, explica Sigrid Bjerge Gribsholt, una de las investigadoras del estudio.

“Tanto la falta de peso como el sobrepeso representan desafíos de salud globales"

“Tanto la falta de peso como el sobrepeso representan desafíos de salud globales. La obesidad afecta al metabolismo, debilita el sistema inmunitario y deriva en diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares y hasta quince tipos de cáncer. Estar por debajo del peso idóneo, por su parte, se asocia a la malnutrición y el debilitamiento inmunitario por la falta de nutrientes esenciales”, señaló.

El profesor Jens Meldgaard Bruun explicó que “la grasa visceral, almacenada en el abdomen y alrededor de los órganos, libera compuestos que afectan de forma negativa al metabolismo”. Según los expertos, este tipo de grasa abdominal puede provocar complicaciones como diabetes tipo 2 o hipertensión.

Los resultados dejan claro que la delgadez no siempre equivale a un estado de físico favorable. “En línea con investigaciones previas, encontramos que las personas en el rango de bajo peso afrontan un riesgo más alto de muerte”, señaló la doctora Gribsholt.