A dos días de que se celebre el Día Mundial de la diabetes, el 14 de noviembre, familiares y pacientes de diabetes han pedido frente al Congreso de los Diputados, en Madrid, un plan nacional para la detención precoz de la diabetes infantil.

Las provincias del País Vasco han puesto en marcha un estudio pionero para detectar los síntomas antes de que la enfermedad aparezca en los niños, así poder prevenirlo con bastantes años de antelación. Pediatras de estos centros de salud han destacado la gran afluencia de gente que están teniendo para someterse a este nuevo estudio, "La aceptación es altísima". Ejemplo es Mikel, que aprovechando que tenia cita con su pediatra, se ha atrevido para participar en el cribado de diabetes tipo 1, "no me da tanto miedo", confiesa.

La prueba es fácil, ya que con un simple pinchazo se pueden adelantar al diagnóstico, la pediatra Nerea Trébol añade que "Como unos 5 años o así antes de que se produzca el debut diabético ya hay anticuerpos circulantes en nuestro cuerpo". Los datos son abrumadores dejando cada año 1400 niños siendo diagnosticados y la mayoría, el 90% sin antecedentes familiares, por eso muchas veces debutan en la UCI, "Todo esto lo podemos evitar". Una de las madres presentes hoy en la protesta afirmaba "Mi hija Valeria estuvo a punto de fallecer por diagnosticarlo demasiado tarde".

Esta claro que un diagnóstico precoz salva vidas y nos puede ayudar a calcular la cantidad de hidratos que contienen las raciones de alimentos, y medir posteriormente las dosis recomendadas para cada caso de insulina. Si la analítica es positiva comienza el seguimiento médico del menor.