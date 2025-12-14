Graciela Rodríguez 14 DIC 2025 - 20:01h.

En el caso del cáncer de mama, un tercio de las pacientes abandonan o no siguen correctamente en los primeros cinco años el tratamiento hormonal

A veces lo dejan por los efectos secundarios, otras por desconocimiento, y las consecuencias son serias

La falta de adherencia a los tratamientos médicos se ha convertido en un problema de salud pública importante, advierte la OMS. En el caso del cáncer de mama, un tercio de las pacientes abandonan o no siguen correctamente en los primeros cinco años el tratamiento hormonal que sigue a la cirugía y la quimioterapia o radioterapia. Lo apunta el informe Cambioat, promovido por la farmacéutica Lilly. Dejarlo aumenta el riesgo de recaída.

Con 41 años a Belén le diagnosticaron un cáncer de mama. Después de la cirugía y la quimioterapia, llegó la parte más larga, el tratamiento hormonal. Fue una menopausia precoz brutal y los síntomas de esa terapia suelen ser agudos. Náuseas, cansancio, niebla mental, dolores de articulaciones. "Sentí como que mi cuerpo pasaba de 40 a 60 años", explica Belén García, presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama y Ginecológico de Bizkaia (ACAMBI).

A veces lo dejan por los efectos secundarios, otras por desconocimiento, y las consecuencias son serias. "Algunos estudios apuntan a un aumento del riesgo de recaída de un 40 o 50 por ciento", explica Susana de la Cruz, oncóloga del Hospital Universitario de Navarra.

Y hay que tomarlo todos los días. "Los errores que más he visto en estos últimos tiempos son que la adherencia en vez de un cien, sea un 70", afirma Inés Soto, farmacéutica del Hospital Infanta Elena.

Janet, con 47 años, tuvo que someterse a una doble mastectomía. No necesitó quimioterapia, pero sí el tratamiento hormonal, también con sus efectos secundarios. "Pérdida de pelo, tendencia a ganar peso", apunta.

El deporte es un gran aliado en estos casos. "Aparte de estar mucho más ágil, disminuyen los dolores articulares y la sensación de rigidez, algo muy común", asegura Laura García, jefa de oncología del MD Anderson Cancer Center Madrid.

En este hospital están haciendo un ensayo clínico para aliviar algunas molestias como los sofocos, que afectan bastante a la calidad de vida de las pacientes. Y para informarlas mejor los expertos proponen también formación específica para el personal sanitario.