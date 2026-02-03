En hospitales y residencias las máquinas ya ofrecen el café sin ningún tipo de endulzante

Las máquinas de vending dejarán de vender bollería industrial. Es uno de los grandes objetivos del Ministerio de Consumo, que está a punto de aprobar el decreto. ¿Y qué pasa con el café? Pues que al pedirlo saldrá por defecto sin azúcar y si queremos azúcar solo nos va a dar cinco gramos. Un sobrecito de café en cualquier cafetería suele contener ocho para que se hagan una idea, según informa Sergio García.

La pausa para el café sigue siendo un ritual, pero lo que nos divide es cómo tomarlo sin azúcar. Y eso es lo que quiere el Gobierno, que los cafés que nos sirven este tipo de máquinas no ofrezcan el azúcar de forma automática.

Algunos cafeteros, en contra por considerarlo una intromisión

Una medida que muchos cafeteros consideran una intromisión en sus hábitos diarios. Pero en hospitales y residencias, las máquinas ya lo ofrecen sin ningún tipo de endulzante.

Y ese límite llegará ahora también a museos, centros deportivos y bibliotecas. Por la máquina de café de la biblioteca de esta facultad pasan estos días, en plena época de exámenes, cientos de estudiantes.

Como un azucarillo son ocho gramos y ahora se está intentando reducir el límite del azúcar por dispensación a cinco, ya estaríamos contribuyendo a no superar el máximo diario de 25 gramos que recomienda la OMS.