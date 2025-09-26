Los mitos del café y la salud: para qué enfermedades es bueno y qué tipo es el más beneficioso

La cantidad que bebes, tu edad, ser biológicamente hombre o mujer, los medicamentos y los genes afectan a su impacto

Es la primera opción para el 63% de la población mayor de 15 años, especialmente por las mañanas y después de comer.

España ocupa el puesto 19 en el ranking de países cafeteros. 6 de cada 10 españoles toman un café como mínimo al día. Por eso, los análisis sobre sus efectos en la salud se suceden. El estudio “Hábitos de Consumo de Café en España” realizado por la cadena Café & Té, señala el 63 % de los españoles mayores de 15 años, unos 22 millones de personas, declara tomar al menos un café diario. El informe concluye que los consumidores más habituales de café en España consumen un promedio de 3,6 cafés diarios entre semana. ¿Estamos ayudando a nuestro cuerpo con este hábito tan común?

¿Es el café bueno para la salud?

Lo primero que hay que decir es que los beneficios del café dependen de distintos elementos como la cantidad que bebes, tu edad, ser biológicamente hombre o mujer, los medicamentos que tomas e incluso tus genes. Por lo tanto, todos los estudios hay que tomarlos con la debida cautela.

El estudio European Journal of Preventive Cardiology quiso servir de piedra angular para otros estudios, y tras analizar a más de 450 000 pacientes sus conclusiones son variadas. Lo que más destaca es que hace incidencia en el tipo de café que tomas y cómo.

Por ejemplo, una de sus conclusiones fue que aquellas personas que consumen 2 a 3 tazas al día de café descafeinado, molido e instantáneo, presentan una menor incidencia de enfermedad cardíaca y mortalidad. Y eso contrastaba con un mito sobre el café y sus malos efectos sobre la salud cardíaca, uno de las mayores causas de mortalidad en Occidente.

El estudio profundizaba más en los tipos de café hasta concluir que las personas que toman café molido e instantáneo, pero no descafeinado, también son menos propensas a padecer arritmias.

El café que se prepara sin filtro, como el que se hace con una prensa francesa, se ha relacionado con un pequeño aumento de los niveles de colesterol.

¿El café mañanero es bueno para la salud? Hay diferentes teorías. Un estudio liderado por la Universidad de Tutane, en Nueva Orleans (EE.UU.), asegura que tomar café por la mañana reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, aunque también es cierto como señala la microbiótoca famosa por sus análisis en Toma un café con tu doctora, que en ayunas el café aumenta el ácido en el estómago. "Es como si tiraras gasolina al fuego", explica de forma gráfica la doctora y divulgadora en su cuenta. Por eso por la mañana, el mito del café y el baño es cierto.

Según los autores del estudio de Tutane, los efectos antiinflamatorios del café pueden ser más efectivos cuando se consume por la mañana, cuando estos marcadores alcanzan su punto máximo.

Bueno para las bacterias del microbioma intestinal

No es el único estudio sobre el café, una de las bebidas más consumidas del mundo. Nature Microbiology publicó un estudio en 2024 en el que se investigó la secuencia genómica de los microorganismos intestinales de más de 22.000 personas en Reino Unido y Estados Unidos. Legaron a la conclusión de que el café produce unos efectos prebióticos que tienen una influencia directa en el crecimiento bacteriano beneficioso.

Las bacterias del microbioma intestinal cumplen funciones como la de facilitar la digestión, fortalecer el sistema inmunitario, regular la inflamación o proteger contra patógenos y enfermedades. No solo eso, el experto Tim Spector, experto en microbiótica, sugiere que entre dos y cuatro tazas al día podrían ser óptimas, aunque todo depende del organismo de cada persona.

El estudio Higher Coffe Consumption Is Associated With Slower Cognitive Decline and Less Cerebral AB-Amyloid Accumulation Over 126 Months, en 2021 en Frontiers in Aging Neuroscience, analizó a 227 adultos y demostró que el consumo diario de café estaba asociado con una disminución del riesgo de desarrollar Alzheimer y deterioro cognitivo leve.

El estudio de Harvard Coffe, Caffeine, and Risk of Depression Among Women, publicado en 2011, evaluó a 50.739 mujeres con una edad promedio de 63 años y encontró que aquellas que consumían mayores cantidades de café con cafeína tenían aproximadamente un 20% menos de desarrollar depresión.

Beber café puede estar relacionado con un menor riesgo de enfermedad de Parkinson, diabetes tipo 2 y enfermedad de Alzheimer, enfermedad renal crónica, cáncer de hígado y enfermedad hepática, incluida la cirrosis y cálculos biliares y cálculos renales, según analiza Mayo Clínic.

Así, beber de 3 a 4 tazas de café al día está relacionado con menos riesgo de accidente cerebrovascular en algunos estudios. Y el café puede ayudar a proteger contra el cáncer de boca, garganta y sistema digestivo.

Pero está también la otra cara. Consumir demasiada cafeína puede causar ansiedad, dolor de cabeza o ritmo cardíaco acelerado, puede aumentar los síntomas de acidez estomacal, también llamados síntomas de reflujo y aumentar los síntomas urinarios

Volvemos a la microbiótica de Un café con tu doctora. La experta señala que durante la etapa fértil, el café puede convertirse en un aliado perfecto para mantener las energías y la concentración.

En cuanto a la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia, el café vuelve a tener un rol positivo. Según la experta en microbiota, “puede mejorar el ánimo, darte esa energía extra”, aunque en algunas personas puede aumentar los sofocos, las palpitaciones o taquicardia”, señala. Además, un dato curioso que comparte es que incluso “puede ayudarte a prevenir la depresión y el Alzheimer”, recalca.

Es el dilema del café. Un hábito tan común que con moderación, vistos los análisis, puede ser beneficioso para nuestra salud.