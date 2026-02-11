Candela Hornero Madrid, 11 FEB 2026 - 14:36h.

La ganadora de 23 Grand Slams comenzó a suministrárselo a principios de 2024 y asegura haber perdido 14 kilos

Zepbound, un fármaco para tratar la obesidad, consigue mejores resultados en reducción de peso que Wegovy

La extenista Serena Williams ha reconocido utilizar el fármaco Zepbound, destinado para pacientes con obesidad y diabetes tipo 2. La celebridad se ha sometido a este tratamiento tras el nacimiento de sus hijas Olympia en 2017 y Adira en 2023, ya que, según explicó en la revista 'People' sentía que necesitaba bajar de peso.

La ganadora de 23 Grand Slams comenzó a suministrárselo a principios de 2024 y asegura haber perdido 14 kilos. Según contó en el medio estadounidense se "esforzaba muchísimo, comía sano y aun así nunca lograba bajar a donde necesitaba estar. Nunca pude llegar al peso que buscaba, no importaba lo que hiciera. Era una locura porque nunca en mi vida había estado en una situación así, trabajando tan duro, comiendo tan sano y sin poder bajar de peso".

¿Qué es Zepbound?

El principio activo de Zepbound es tirzepatida y en España se comercializa bajo la marca Mounjaro desde julio de 2024 para el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2, ya que Zepbound —desarrollado por el laboratorio estadounidense Eli Lilly— no está autorizado en Europa.

Este tratamiento inyectable una vez a la semana y aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) actúa sobre dos hormonas GIP y GLP-1 para reducir el apetito, aumentar la saciedad y ralentizar el vaciado estomacal, en comparación con otros tratamientos como Wegovy (semaglutida), que actúa sobre una (GLP-1).

¿A quién está destinado?

Según informa Lilly en la página web de Zepbound es un medicamento que podría ayudar a los adultos con obesidad, o a algunos adultos con sobrepeso y problemas médicos relacionados con este, a perder el exceso de peso corporal sin recuperarlo.

También podría ayudar a mejorar la apnea obstructiva del sueño (AOS) de moderada a severa en adultos con obesidad. Debe utilizarse junto con una dieta baja en calorías y más actividad física".

¿Es mejor que otros fármacos para perder peso?

En un estudio publicado en mayo de 2025 en New England Journal of Medicine realizado en adultos con obesidad o sobrepeso con al menos un problema médico relacionado con el peso y sin diabetes, los participantes tratados con Zepbound lograron a las 72 semanas una reducción de peso promedio de 22,8 kg, en comparación con el 15,0 kg de aquellos que trataron con Wegovy.

¿Tiene efectos secundarios?

Los efectos secundarios más comunes de Zepbound son: náuseas, diarreas, vómitos, estreñimiento, dolor de estómago (abdominal), indigestión, reacción en el lugar de la inyección, fatiga, reacciones alérgicas, eructos, pérdida del cabello y acidez.

La empresa Lilly advierte de que en caso de que uses este fármaco si tienes un bulto o inflamación en el cuello, ronquera, dificultad al tragar o falta de aire acudas al médico.

"Estos pueden ser síntomas de cáncer de tiroides. En estudios con ratas, Zepbound y las medicinas que actúan como Zepbound ocasionaron tumores de tiroides, incluyendo cáncer de tiroides. Se desconoce si Zepbound ocasionará tumores de tiroides o un tipo de cáncer de tiroides llamado carcinoma medular de tiroides (CMT) en las personas. No uses Zepbound si tú o un familiar han tenido CMT o si tienes una condición del sistema endocrino llamada síndrome de Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 2 (NEM 2)", destacan.

"Sé que no es la salida fácil"

Durante la entrevista con 'People' manifestó: "Sé que no es la salida fácil. Es algo que sentí que mi cuerpo realmente necesitaba. Investigué mucho sobre el tema. Me preguntaba: '¿Es un atajo? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles no?'. Tenía muchas ganas de profundizar en ello antes de hacerlo"

Williams es la imagen de Ro, una empresa estadounidense de la que su marido es accionario que publicita este tipo de fármacos junto a "la asistencia de expertos y un control de seguro gratuito para ayudarle a alcanzar sus objetivos de pérdida de peso".

Ahora la polémica sobre su uso se ha vuelto a levantar después de que un anuncio en el que ella muestra cómo se inyecta el fármaco y buceaba por la aplicación apareciera el pasado lunes durante el espectáculo de la Super Bowl con millones de espectadores.