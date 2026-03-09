En los últimos años España ha registrado un aumento de muertes de personas debido al conocido como síndrome de Diógenes

Encuentran el cuerpo de un hombre que padecía síndrome de Diógenes en una vivienda de Narón, A Coruña

En las últimas semanas, en España se han registrado varios incendios, incidentes y fallecimientos de personas que han muerto en sus viviendas debido al conocido como síndrome de Diógenes. Este trastorno, caracterizado por el aislamiento social extremo, problemas de higiene y la acumulación compulsiva de objetos y basura en los domicilios, ha vuelto a ponerse sobre la mesa tras la muerte de un hombre en su vivienda de A Coruña.

Últimos casos en España de Diógenes

En concreto, la muerte de esta persona se descubrió el pasado 2 de febrero en la calle Cerrallón de Arriba, en el barrio de Freixeiro en Narón (A Coruña). El hallazgo se produjo tras la alerta dada por un allegado, que no tenía noticias del varón desde hacía varios días.

El operativo de emergencia se activó en torno a las 15,30 horas. Ante la sospecha de que el hombre pudiera haber fallecido, la Policía Local de Narón solicitó la intervención de los bomberos para forzar la entrada a la vivienda.

Al acceder al inmueble, los efectivos de rescate se encontraron con un escenario de insalubridad extrema. Según confirmaban fuentes del caso, el fallecido padecía síndrome de Diógenes, lo que provocó una acumulación masiva de residuos que bloqueaba los accesos. No obstante, los primeros indicios apuntan a una muerte por causas naturales que habría ocurrido varios días antes del descubrimiento del cadáver.

Sin embargo, este no es un caso aislado y es que en multitud de localidades y en la mayoría de ciudades españolas se registran con frecuencia incidentes en viviendas con condiciones de insalubridad graves. Otro ejemplo es el caso reciente que ocurrió en el municipio madrileño de Cercedilla donde vecinos denunciaron la presencia de ratas, malos olores y acumulación de residuos vinculados a un caso de posible Diógenes.

Hay que destacar que no todos los casos de este trastorno terminan en fallecimiento, pero sí que muestran la necesidad de abordar el problema desde lo sanitario y social antes de que se convierta en tragedia.

¿Qué es realmente el síndrome de Diógenes y a quién afecta?

El término se usa ampliamente para describir un conjunto de comportamientos que incluyen rechazo del contacto social, la acumulación de basura y de objetos rescatados de la calle, el abandono personal y la insalubridad extrema en el entorno doméstico, especialmente entre personas mayores que viven solas.

Según apuntan los expertos, en muchas ocasiones no se trata simplemente de “acumular cosas”, sino de una enfermedad subyacente combinada con aislamiento social severo y falta de apoyo clínico.

Diversos expertos en salud mental señalan que el síndrome aparece con mayor frecuencia en personas de edad avanzada, aunque también puede afectar a adultos de menor edad sin red de apoyo social.

En ‘Informativos Telecinco’ hemos podio hablar con Juan José Salva, especialista en síndrome de Diógenes en la comunidad balear, que nos ha explicado que “el Síndrome de Diógenes está estrechamente vinculado al envejecimiento, la soledad y trastornos mentales no tratados”.

El especialista denuncia que este trastorno ha ido aumentando a raíz de la pandemia, que afecta a personas mayores en situación vulnerable al encontrarse aislados socialmente y que, en los últimos años, se ha convertido en una “problemática creciente que necesita visibilidad mediática, sensibilidad social y respuesta institucional urgente”.

Falta de coordinación entre las administraciones

Los profesionales que trabajan en tareas de limpieza profunda y saneamiento en casos de Diógenes coinciden en que, a menudo, los servicios sociales y sanitarios no son conscientes de los casos hasta que los vecinos alertan por olores, plagas o situaciones de insalubridad extremas, o directamente hasta que se produce una muerte o una intervención judicial. Esto complica enormemente la prevención y la atención temprana.

En la conversación que ha mantenido ‘Informativos Telecinco’ con Juan José Salva, con el especialista, el experto ha recordado que esta situación que viven cientos de personas a lo largo de toda España se convierte en "un auténtico peligro social". Este trastorno afecta tanto a los ciudadanos que padecen este la enfermedad mental, a sus familiares e, incluso, a sus vecinos que se pueden ver perjudicados y dañados por la acumulación de basura y la alta probabilidad de que se propaguen incendios en las viviendas donde se acumulan los deshechos.

Hay que recordar que las viviendas deben contar una autorización judicial para permitir la entrada de servicios municipales o de empresas especializadas, lo que puede tomar semanas o meses en resolverse, dejando a las personas afectadas en situación de abandono.

¿Qué se puede hacer para ayudar a los afectados?

El aumento de casos registrados de personas que padecen síndrome de Diógenes plantea nuevas preguntas y nuevos escenarios que las administraciones deben gestionar, como demanda el experto en Diógenes consultado por ‘Informativos Telecinco’. Y es que cada vivienda afectada y cada finca en la que viva una persona con síndrome de Diógenes puede convertirse en un foco de riesgo biológico, plagas, incendios y conflictos comunitarios.

Juan José Salva insiste en la necesidad de actuar con rapidez y de que las administraciones y el ministerio de Salud faciliten los trámites para poder ayudar a los afectados, a sus familiares y a sus vecinos ya que “si no se actúa con rapidez, coordinación y protocolos claros” puede desembocar en una auténtica tragedia.

Por eso, recomienda y defiende una serie de protocolos que arrancan por la alta detección de los casos y que están compuestos por el “aviso vecinal, familiar o institucional y valoración inicial de riesgos sanitarios y estructurales”. Tras detectar los posibles casos de personas afectadas por el síndrome de Diógenes, el experto recomienda una evaluación psicosocial en la que deben intervenir los trabajadores sociales, los psicólogos y, en caso de que fuese necesario, los psiquiatras.

Además, también se aconseja una intervención técnica especializada compuesta por la “retirada controlada de residuos, gestión de residuos peligrosos, desinfección, desinsectación, desratización y recuperación de la habitabilidad”. Finalmente, cada caso debe llevar un seguimiento continuado para evitar recaídas.

¿Cómo pueden ayudar los familiares?

Por otro lado, el especialista en síndrome de Diógenes en Baleares, también ha compartido una serie de recomendaciones hacia los familiares de las personas que padecen este trastorno mental:

Evitar confrontaciones directas.

Solicitar ayuda profesional lo antes posible.

Documentar riesgos visibles.

Contactar con Servicios Sociales municipales.

No intervenir sin apoyo técnico especializado.

Acompañamiento psicológico para prevenir recaídas.

En definitiva, los expertos y el testimonio de quienes trabajan diariamente entrando en estas viviendas —limpiando, saneando y acondicionando espacios que parecen auténticos depósitos de desechos— ofrece una perspectiva única sobre una realidad que muchos prefieren ignorar hasta que se convierte en noticia.

Por eso, expertos como Juan José Salva solicitan protocolos de coordinación entre las administraciones y las empresas privadas para poder actuar contra estas situaciones de insalubridad.