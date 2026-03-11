Un simple análisis de sangre podría anticipar la demencia 25 años antes de los primeros olvidos

Redacción Uppers 11 MAR 2026 - 13:50h.

Niveles más altos de p-tau217 se asocian fuertemente con un futuro deterioro cognitivo leve y demencia, según un estudio de la Universidad de California en San Diego

La cantidad de pasos diarios que podrían retrasar el alzhéimer, según la ciencia

La idea de que un simple análisis de sangre pueda anticipar la demencia décadas antes de que aparezcan los primeros olvidos empieza a dejar de ser una hipótesis futurista para convertirse en una línea sólida de investigación biomédica. El ejemplo más reciente llega de un estudio de la Universidad de California en San Diego que ha demostrado que ciertos biomarcadores presentes en la sangre pueden revelar el riesgo de desarrollar demencia hasta 25 años antes de que se manifiesten los síntomas. Este tipo de trabajos apuntan hacia un cambio profundo en la neurología. De diagnosticar la enfermedad cuando ya ha dañado el cerebro a detectarla durante su fase silenciosa.

La investigación, publicada en JAMA Network Open, analizó muestras de sangre de 2.766 mujeres que participaron en el histórico Women’s Health Initiative Memory Study, un seguimiento longitudinal iniciado en los años noventa con mujeres de entre 65 y 79 años que no presentaban problemas cognitivos al inicio del estudio. Los investigadores midieron en esas muestras la presencia de una proteína llamada p-tau217, una forma fosforilada de la proteína tau, estrechamente relacionada con los cambios cerebrales característicos del alzhéimer.

Tras seguir a las participantes durante hasta 25 años, detectaron que las mujeres que tenían niveles más altos de p-tau217 en sangre al inicio del estudio presentaban una probabilidad significativamente mayor de desarrollar deterioro cognitivo o demencia en el futuro. A medida que aumentaba la concentración del biomarcador, también lo hacía el riesgo a largo plazo.

La importancia del hallazgo no está solo en la correlación estadística, sino en el horizonte temporal que abre. Detectar señales biológicas décadas antes de que aparezcan los síntomas permitiría replantear completamente la estrategia frente a la demencia. Los médicos podrían identificar a personas con alto riesgo y aplicar medidas preventivas, ensayos clínicos o tratamientos experimentales en una fase en la que el cerebro todavía conserva gran parte de su capacidad funcional.

Cautela ante los resultados

Los propios autores del estudio subrayan que la presencia elevada de p-tau217 refleja procesos patológicos tempranos asociados al alzhéimer que se producen mucho antes de que los pacientes noten problemas de memoria. Sin embargo, los especialistas advierten que estos resultados deben interpretarse con cautela. El estudio muestra una asociación entre niveles altos del biomarcador y mayor probabilidad de demencia durante el seguimiento, pero eso no significa que una persona con p-tau217 elevado vaya necesariamente a desarrollar la enfermedad.

Además, el análisis se realizó en mujeres mayores y en una cohorte específica, por lo que sería necesario replicar los resultados en poblaciones más diversas antes de que pueda plantearse un uso clínico generalizado.

La búsqueda de biomarcadores sanguíneos

Este trabajo se inserta en una tendencia más amplia dentro de la investigación del alzhéimer y otras demencias. En los últimos años han aparecido estudios complementarios que refuerzan la línea de los análisis de sangre para la detección temprana. Varios grupos han confirmado que distintos biomarcadores relacionados con las proteínas tau y beta-amiloide —dos elementos centrales en la patología del alzhéimer— pueden detectarse en sangre y correlacionarse con la evolución de la enfermedad.

Investigaciones recientes, como la del equipo liderado por el neurólogo Jordi A. Matías-Guiu, han utilizado modelos basados en p-tau217 para estimar cuándo podrían aparecer los síntomas con varios años de antelación, lo que sugiere que la progresión del alzhéimer podría seguir una especie de “reloj biológico” detectable mediante análisis sanguíneos.

Otros enfoques exploran biomarcadores distintos. Algunos estudios han encontrado que proteínas relacionadas con daño neuronal o inflamación circulan en la sangre años antes de que aparezcan problemas cognitivos, mientras que investigaciones basadas en perfiles metabólicos o proteómicos buscan patrones complejos de moléculas que indiquen envejecimiento cerebral acelerado. Incluso se ha observado que marcadores cardíacos como la troponina pueden correlacionarse con el riesgo de demencia décadas después, lo que sugiere una interacción estrecha entre salud cardiovascular y neurodegeneración.

La demencia no comienza cuando aparecen los síntomas, sino muchos años antes, durante una fase silenciosa en la que el cerebro ya está cambiando. La posibilidad de detectar esas transformaciones mediante un análisis de sangre representa uno de los avances más prometedores en la medicina del envejecimiento. Todavía quedan obstáculos científicos, clínicos y éticos antes de que estas pruebas se utilicen de forma rutinaria, pero el rumbo de la investigación es inequívoco. Si estas herramientas se validan, se podría abrir una nueva etapa en la que la prioridad no sería tratar la enfermedad, sino impedir que llegue a manifestarse.