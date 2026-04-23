¿Por qué hay quienes tienen Alzheimer pero su mente sigue funcionando con normalidad?

Redacción Uppers 23 ABR 2026 - 20:29h.

Un estudio de la Universidad de California ha identificado mecanismos biológicos que explican la ausencia de deterioro cognitivo

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La pérdida de memoria es uno de los cambios más comunes del envejecimiento. Olvidos cotidianos —como no recordar dónde se dejaron las llaves o el nombre de una persona conocida— suelen asumirse como parte natural del paso del tiempo.

Sin embargo, hay personas que padecen Alzheimer, pero su mente sigue funcionando con normalidad. Un equipo de científicos de la Universidad de California ha identificado mecanismos biológicos que explican la ausencia de deterioro cognitivo en ciertos pacientes.

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Esta resistencia se relaciona con diferencias genéticas y la acción de proteínas específicas. El hallazgo abre nuevas vías para entender cómo ciertos individuos mantienen su agilidad mental ante el daño cerebral.

Esta condición es conocida como enfermedad de Alzheimer asintomática (AsymAD) y se ha observado durante mucho tiempo, pero aún no se comprende del todo.

Descifrar esta resiliencia natural podría allanar el camino para una detección más temprana y nuevas estrategias para prevenir la pérdida de memoria antes de que aparezcan los síntomas, dijeron los autores.

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Tal y como recoge ‘Infobae’, el doctor Sushil K. Mahata, coautor principal del estudio, señaló que este trabajo representa un cambio de perspectiva. “Durante décadas, la investigación sobre el Alzheimer se ha centrado en qué falla en el cerebro. Este estudio cambia el enfoque hacia algo igualmente importante: por qué algunos cerebros resisten la enfermedad”