Jake Rosmerin, influencer de viajes, cuenta cómo está siendo estar en el barco donde tres personas han perdido la vida tras contraer hantavirus

Qué es y cómo se contagia el hantavirus, la infección por la que han fallecido tres personas que viajaban en un crucero a Canarias

Compartir







La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado este domingo de la muerte de tres personas tras contraer el hantavirus, una infección respiratoria, en el crucero de lujo 'MV Hondius', que partió del puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde, con destino final Canarias. De los seis individuos afectados, tres han fallecido y uno se encuentra ingresado en una unidad de cuidados intensivos en Sudáfrica, ha indicado el organismo internacional.

Este brote ya está siendo investigado por la OMS con el objetivo de saber cómo los infectados han podido contraer la enfermedad ya que el virus es transmitido por algunos roedores. Por el momento, seis pacientes han dado positivo en el virus, pero el pánico y la incertidumbre sigue creciendo en el barco pese a las medidas que se han adoptado rápidamente para evitar un brote masivo.

PUEDE INTERESARTE Qué es y cómo se contagia el hantavirus, la infección por la que han fallecido tres personas que viajaban en un crucero a Canarias

El relato de un influencer a bordo del barco

Dentro del barco hay muchas personas de todo el mundo, como el influencer de viajes Jake Rosmarin, que grababa un vídeo desde su camarote llorando y contando lo que realmente está sucediendo allí dentro. "No solo somos un titular, somos una historia, somos personas con familias que nos esperan en casa". Hace tres semanas grabó su primer vídeo en el crucero, adentrándose a sus instalaciones sin imaginar lo que iba a vivir.

PUEDE INTERESARTE Investigan el hallazgo de un cráneo humano en el punto limpio de Béjar, Salamanca

El crucero era un viaje "épico", como él mismo lo llamaba al principio. Partían desde Argentina para acabar su destino en Canarias, pasando por La Antártida. A bordo de la nave viajan 150 pasajeros. El influencer fue narrando todos los días del crucero, que parecía idílico hasta que todo se paró de golpe al llegar a Cabo Verde. Tres pasajeros fallecieron por hantavirus y un cuarto ha sido ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital sudafricano.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Es posible que se pueda trasmitir de persona a persona

Dentro del barco, según ha confirmado la propia tripulación, hay otras dos personas aisladas que han dado positivo en el virus y que necesitan la atención médica de manera urgente. Por el momento, no hay más información de cómo se han podido contagiar, ya que es una enfermedad que se trasmite por la saliva, orina o heces de rata y ratones, aunque en América ya están investigando casos de trasmisión entre personas.

No es imposible que una persona pueda trasmitirle la enfermedad a otra, tal y como confirma Alex Almuedo del Hospital Clinic Isgobal: "En un espacio cerrado las posibilidades aumentan". Este virus provoca un síndrome pulmonar y una fiebre hemorrágica con una afectación renal muy grave.