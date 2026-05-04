Investigan el hallazgo de un cráneo humano en el punto limpio de Béjar, Salamanca

Han sido los propios trabajadores del recinto los que han descubierto el cráneo

Las investigaciones están en mano de la Policía Nacional

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SalamancaLas autoridades están investigando la aparición de un cráneo humano en el punto limpio de Béjar, Salamanca. El hallazgo se ha producido a primera hora de este lunes, 4 de mayo.

Según recoge el medio local La Gaceta de Salamanca, han sido los propios trabajadores del recinto los que han descubierto el cráneo, mientras limpiaban el recinto para su reapertura después de que llevase varias semanas cerrado por estar lleno de enseres.

El cráneo, junto a varios peluches

El cráneo se encontraba junto a varios peluches, y ha sido trasladado por parte de las autoridades para realizar los análisis pertinentes.

Según el citado medio, hasta el lugar se ha desplazado la Policía Nacional para iniciar las investigaciones sobre este inusual hallazgo. El propio alcalde del municipio también se ha desplazado hasta el lugar, donde ha confirmado el hallazgo y ha avanzado que las investigaciones están en mano de la Policía Nacional.