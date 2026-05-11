Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Salud
Hantavirus

Muere un guardia civil de un infarto durante la operación de desembarco del crucero del hantavirus, el MV Hondius, en Tenerife

Muere un guardia civil de un infarto durante la operación de desembarco del crucero del hantavirus, el MV Hondius, en Tenerife
El operativo desplegado durante el desembarco del crucero del hantavirus en aguas de Granadilla, en Tenerife, Canarias. Europa Press
Compartir

Un guardia civil de 62 años ha fallecido esta tarde en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, al sufrir un infarto durante la operación de desembarco de los pasajeros del crucero MV Hondius.

Según ha informado la asociación profesional Jucil a través de la red social X, se trata de un agente que estaba destinado en la plana mayor de la Comandancia de Tenerife.

PUEDE INTERESARTE

El agente de la Guardia Civil falleció durante el operativo del crucero del hantavirus: intentaron reanimarlo durante 40 minutos

En esta operación de asistencia a los pasajeros del crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus, el fallecido estaba de reserva en el puesto de mando operativo.

Los equipos sanitarios presentes en el muelle intentaron reanimarlo durante 40 minutos, pero no le pudieron salvar la vida.

Temas