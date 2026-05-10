El pasajero desarrolló síntomas durante el vuelo de repatriación

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius

Compartir







El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha anunciado este domingo que uno de los cinco de los franceses repatriados desde el crucero 'MV Hondius', escenario de un brote de hantavirus, ha desarrollado "síntomas" durante el viaje de retorno desde España.

"Cinco de nuestros compatriotas que viajaban en el 'MV Hondius', origen del brote de hantavirus, han sido repatriados a Francia. Uno de ellos desarrolló síntomas durante el vuelo de repatriación", ha anunciado el primer ministro en redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Cómo se inicio el brote de hantavirus: Argentina insiste en desvincular el origen de su territorio

Todos los repatriados han sido puestos en "estricto aislamiento"

Lecornu ha añadido que los cinco pasajeros "han sido puestos inmediatamente en estricto aislamiento hasta nuevo aviso". Todos ellos "están recibiendo atención médica y se les realizarán pruebas y una evaluación de salud".

PUEDE INTERESARTE Así serán las primeras horas de los 14 españoles al llegar al Hospital Gómez Ulla en Madrid tras aterrizar en el aeropuerto de Torrejón

El primer ministro, además, ha anunciado que esta noche emitirá un decreto para poner en práctica "las medidas de aislamiento adecuadas para los contactos cercanos y para proteger a la población en general".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La ministra de Salud, Stéphanie Rist, se dirigirá a la población esta noche para explicar los pasos a seguir, ha concluido el mensaje de Lecornu.

Prosigue la evacuación de pasajeros del 'MV Hondius': faltan tres aviones y quedan 81 personas

El operativo de evacuación de los pasajeros y tripulantes del 'MV Hondius', fondeado en el puerto industrial de Granadilla, prosigue a lo largo de toda la jornada y aún se espera por la llegada de tres aviones al aeropuerto Tenerife Sur, de tal forma que quedan aún 81 personas a bordo del crucero, según fuentes de Puertos de Tenerife y del Ministerio de Sanidad.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tras los pasajeros españoles, que fueron los primeros en abandonar el barco y ya llegaron a Madrid, han seguido los nacionales de Francia, País Bajos, Reino Unido y Canadá y para última hora de este viernes se espera por Irlanda, Turquía y Estados Unidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los 14 ciudadanos españoles del MV Hondius, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación, han llegado sobre las 16.30 horas de este domingo al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para hacer la cuarentena tras viajar a bordo del crucero afectado por hantavirus.