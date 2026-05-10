Francia confirma que uno de los repatriados del crucero MV Hondius presenta "síntomas" de hantavirus
El pasajero desarrolló síntomas durante el vuelo de repatriación
Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius
El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha anunciado este domingo que uno de los cinco de los franceses repatriados desde el crucero 'MV Hondius', escenario de un brote de hantavirus, ha desarrollado "síntomas" durante el viaje de retorno desde España.
"Cinco de nuestros compatriotas que viajaban en el 'MV Hondius', origen del brote de hantavirus, han sido repatriados a Francia. Uno de ellos desarrolló síntomas durante el vuelo de repatriación", ha anunciado el primer ministro en redes sociales.
Todos los repatriados han sido puestos en "estricto aislamiento"
Lecornu ha añadido que los cinco pasajeros "han sido puestos inmediatamente en estricto aislamiento hasta nuevo aviso". Todos ellos "están recibiendo atención médica y se les realizarán pruebas y una evaluación de salud".
El primer ministro, además, ha anunciado que esta noche emitirá un decreto para poner en práctica "las medidas de aislamiento adecuadas para los contactos cercanos y para proteger a la población en general".
La ministra de Salud, Stéphanie Rist, se dirigirá a la población esta noche para explicar los pasos a seguir, ha concluido el mensaje de Lecornu.
Prosigue la evacuación de pasajeros del 'MV Hondius': faltan tres aviones y quedan 81 personas
El operativo de evacuación de los pasajeros y tripulantes del 'MV Hondius', fondeado en el puerto industrial de Granadilla, prosigue a lo largo de toda la jornada y aún se espera por la llegada de tres aviones al aeropuerto Tenerife Sur, de tal forma que quedan aún 81 personas a bordo del crucero, según fuentes de Puertos de Tenerife y del Ministerio de Sanidad.
Tras los pasajeros españoles, que fueron los primeros en abandonar el barco y ya llegaron a Madrid, han seguido los nacionales de Francia, País Bajos, Reino Unido y Canadá y para última hora de este viernes se espera por Irlanda, Turquía y Estados Unidos.
Los 14 ciudadanos españoles del MV Hondius, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación, han llegado sobre las 16.30 horas de este domingo al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para hacer la cuarentena tras viajar a bordo del crucero afectado por hantavirus.