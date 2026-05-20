El menor envejecimiento se daba en quienes dormían entre 6,4 y 7,8 horas al día

El tiempo exacto que debes dormir para cuidar tu metabolismo, según un último estudio: cómo regularlo y cómo mejorar nuestra salud

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Dormir muy poco o demasiado no solo afecta al cansancio: también podría acelerar el envejecimiento del cerebro, el corazón, los pulmones y el sistema inmunitario, según un gran estudio de la Universidad de Columbia publicado en la revista Nature.

Los investigadores utilizaron relojes biológicos basados en inteligencia artificial para analizar datos de medio millón de personas del Biobanco del Reino Unido y observaron que el menor envejecimiento se daba en quienes dormían entre 6,4 y 7,8 horas al día.

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Aunque la mayoría de los relojes biológicos miden el envejecimiento en todo el cuerpo, los órganos envejecen a ritmos diferentes, un hecho bien conocido por las mujeres que se enfrentan a la presión del reloj biológico debido al envejecimiento acelerado de los ovarios.

"Nuestro estudio va más allá y muestra que tanto la falta como el exceso de sueño se asocian con un envejecimiento más rápido en casi todos los órganos, lo que respalda la idea de que el sueño es importante para mantener la salud de los órganos dentro de una red cerebro-cuerpo coordinada, incluyendo el equilibrio metabólico y un sistema inmunitario saludable", afirma el líder del estudio, Junhao Wen, profesor adjunto de radiología en el Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia.

¿Cómo miden la edad de los órganos?

El grupo de Wen ha estado a la vanguardia en la construcción de relojes biológicos para medir el envejecimiento de órganos específicos del cuerpo, que podrían proporcionar información más específica y personalizada a los pacientes.

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"Todos estamos entusiasmados con estos relojes biológicos y su capacidad para predecir el riesgo de enfermedades y mortalidad", insiste Wen. "Pero para mí, la pregunta más interesante es si podemos vincular los relojes biológicos a un factor del estilo de vida que se pueda modificar a tiempo para ralentizar el envejecimiento".

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El sueño fue la prueba perfecta, ya que cada vez se considera más un factor importante para la salud. "Yo también tengo el sueño ligero y me preocupaban las consecuencias", dice Wen.

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Para construir sus relojes de envejecimiento, Wen recopiló datos de medio millón de participantes en el Biobanco del Reino Unido y empleó aprendizaje automático para determinar patrones característicos del envejecimiento de los órganos.

Utilizó una amplia variedad de fuentes de datos para crear relojes de envejecimiento basados en datos estructurales de imágenes médicas, proteínas específicas de cada órgano y moléculas presentes en la sangre de cada órgano.

"En el hígado, por ejemplo, tenemos un reloj de envejecimiento construido con datos de proteínas, un reloj de envejecimiento con datos metabólicos y un reloj de envejecimiento con datos de imágenes", explica Wen. "Esto nos permite observar si el sueño está asociado de forma distintiva con los relojes de envejecimiento derivados de múltiples capas ómicas y moleculares".

A continuación, evaluó la relación entre la duración del sueño de una persona (según lo informado por cada participante del Biobanco) y su edad biológica a partir de 23 relojes biológicos que miden el envejecimiento en 17 sistemas orgánicos.

En todo el organismo, se observó un patrón coordinado en forma de U: en la población del Biobanco del Reino Unido, tanto dormir poco (menos de 6 horas) como dormir mucho (más de 8 horas) se asociaron con un envejecimiento más rápido, mientras que el menor envejecimiento se observó en las personas que informaron dormir entre 6,4 y 7,8 horas diarias.

Conexión entre el cerebro y el cuerpo

Esto no significa que la duración del sueño por sí sola cause que los órganos envejezcan más rápido o más lento, sino que sugiere que tanto la falta como el exceso de sueño pueden ser indicadores de una peor salud general.

La relación entre el sueño y la enfermedad sugiere que existe una conexión entre el cerebro y el cuerpo que va más allá de la mera influencia sobre el cerebro en sí.

Entre los trastornos relacionados con el cerebro, la falta de sueño se asoció significativamente con episodios depresivos y trastornos de ansiedad, como se ha observado en otros estudios sobre el sueño y la salud mental. La falta de sueño también se asoció con la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión, la cardiopatía isquémica y las arritmias cardíacas. Tanto la falta como la duración excesiva del sueño se asociaron con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma y un conjunto de trastornos digestivos, como la gastritis y la enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Wen destaca: "El patrón general de conexión entre el cerebro y el cuerpo es importante porque nos indica que la duración del sueño es una parte profundamente arraigada de toda nuestra fisiología, con implicaciones de gran alcance en todo el organismo".

Además de predecir enfermedades, los relojes biológicos específicos de cada órgano que marcan el envejecimiento también son valiosos para determinar cómo se relaciona el sueño con afecciones específicas, como lo demuestra el estudio de Wen sobre la depresión en la tercera edad.

El sueño también se relaciona con depresión y obesidad

Aunque el estudio no pudo determinar de forma concluyente si la duración del sueño causaba la depresión en la tercera edad o si la depresión en la tercera edad influía en la duración del sueño, el grupo de Wen aplicó un análisis de mediación a la depresión en la tercera edad, preguntándose si los ritmos circadianos del envejecimiento median la relación entre la duración corta y larga del sueño y la depresión en la tercera edad.

Los análisis sugieren que la duración corta del sueño puede influir directamente en la gravedad de la depresión en la tercera edad, mientras que la duración larga del sueño puede afectarla a través de una vía de mediación que involucra los ritmos circadianos del cerebro y del tejido adiposo.

"Esto tiene importantes implicaciones para el manejo del sueño y las terapias futuras. Nuestro estudio sugiere que puede haber diferentes vías biológicas entre las personas que duermen mucho y las que duermen poco que conducen al mismo resultado, la depresión en la tercera edad, y no deberíamos tratarlas de la misma manera", finaliza Wen.