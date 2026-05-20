Candela Hornero Madrid, 20 MAY 2026 - 10:53h.

Hasta ahora se dirigía a mujeres de 50 a 69 años: las comunidades autónomas tendrán hasta seis años para alcanzar la cobertura

Mujeres diagnosticadas de cáncer de mama piden a Sanidad adelantar las mamografías con 55.000 firmas: "La pública todavía no me ha llamado"

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Cuatro mujeres diagnosticadas de cáncer de mama entre los 30 y los 46 se reunieron para pedir que se iguale la edad de la primera mamografía en todas las comunidades autónomas a los 40 años y han recogido casi 90.000 firmas en la plataforma Change.org.

Tras reunirse con el Ministerio de Sanidad hace poco más de un mes, la ministra Mónica García se comprometió a ampliarlo a mujeres de 45 a 74 años y hoy se ha cumplido. La Comisión de Salud Pública ha aprobado la propuesta de modificación del programa de cribado poblacional de cáncer de mama en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Hasta ahora se establecía la realización de una mamografía cada dos años para mujeres de entre 50 y 69 años. La nueva propuesta mantiene la periodicidad bienal para todo el nuevo rango de edad.

El 10% de los cánceres de mama se diagnostican en mujeres menores de 50 años

Esta medida está respaldada por las recomendaciones de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) y del Consejo de la Unión Europea, así como por la evidencia clínica disponible, que indica que alrededor del 10% de los cánceres de mama en España se diagnostican en mujeres menores de 50 años.

Además, algunas comunidades autónomas como Navarra, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha que ya habían ampliado el tramo de 45 a 49 años apoyan esta experiencia, junto con Galicia que aportó resultados para respaldar la inclusión del grupo de 70 a 74 años.

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La evidencia científica apunta a que el cribado contribuye a reducir la mortalidad y favorece la detección de tumores en estadios más precoces, teniendo en cuenta que cuanto antes se diagnostique mayores serán las probabilidades de sobrevivir y de tener una buena calidad de vida.

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Los datos de Navarra muestran una tasa media de detección del 4,20% entre 2022 y 2024, en mujeres de 45 a 49 años, comparable a la observada en mujeres de 50 a 54 años. En el caso de las mujeres de 70 a 74 años, la información aportada por Galicia indica una tasa de detección del 8,7% en 2023, superior a la registrada en el grupo de 65 a 69 años.

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Hasta seis años para implantarlo al 100%

Según indica el Ministerio de Sanidad, la ampliación del programa se desarrollará de manera gradual. Las comunidades y ciudades autónomas dispondrán de un plazo máximo de tres años para iniciar la modificación del programa y de hasta seis años para alcanzar una cobertura de invitación cercana al 100% en los nuevos grupos de edad. Señalan que se contempla la posibilidad de implantar inicialmente un intervalo de cribado trienal antes de consolidar definitivamente la periodicidad bienal.

El impacto presupuestario estimado para el SNS asciende a 534 millones de euros durante el periodo 2025-2029 aunque subrayan que el coste real previsto será inferior, ya que varias comunidades autónomas ya han iniciado de manera progresiva la ampliación de los grupos de edad incluidos en sus programas de cribado.