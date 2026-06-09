Los jóvenes de entre 16 y 22 años podrán adquirir una caja de preservativos al mes

El uso de preservativo ha bajado en un 18% desde el año 2002

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Ante el alarmante repunte de las ITS (infecciones de transmisión sexual) en los últimos años, el Gobierno ha puesto en marcha el reparto gratuito de preservativos entre los jóvenes de entre 16 y 22 años, una medida que costará unos 9 millones de euros.

Para conseguir una de estas cajas, que podrá adquirirse una vez al mes, los jóvenes únicamente tendrán que presentar el DNI en las farmacias, verificando que tienen la edad indicada y obteniendo la caja de preservativos de forma inmediata.

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Afectará a tres millones de personas

Las enfermedades de transmisión sexual llevan una década disparadas en parte porque se ha reducido el uso del preservativo hasta un 18% desde el año 2002. Los datos son alarmantes y, por eso, lo que se busca con esta iniciativa es acercar el uso de este método anticonceptivo a los más jóvenes.

Este reparto de preservativos se llevará a cabo de forma mensual y afectará a unas tres millones de personas. El Gobierno va a ser quien compre todas estas cajas de preservativos y las distribuya entre los establecimientos farmacéuticos.

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La opinión de los jóvenes

Los jóvenes, en la calle, han opinado positivamente ante esta nueva iniciativa que forma parte de las medidas impulsadas por el Ministerio de Sanidad para frenar el aumento de algunas infecciones de transmisión sexual y fomentar el uso de métodos de protección en las relaciones sexuales.

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"Me parece que es una muy buena medida porque al final la gente deja de usarlos por su precio" ha comentado una joven. Otra, a su vez, ha mencionado parecerle "muy buena idea", para tratar de "no fomentar el tema de las enfermedades sexuales ni embarazos no deseados".

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Cuidar la salud sexual

La ministra de sanidad, Mónica García, mencionaba a través de sus redes sociales que las infecciones de transmisión sexual (ITS) "alcanzaron los 93.000 casos en un solo año" y que la "cercanía o la confianza no eliminan el riesgo de transmisión".

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Es por esto que, desde el Ministerio de Sanidad han presentado una nueva estrategia entre los años 2026-2030, para tratar de "fortalecer la educación sexual, la vigilancia epidemiológica, el acceso al autodiagnóstico y los métodos de protección", según informó Mónica García.

Además, la ministra añadía que "nuestro objetivo nunca es generar miedo, es ofrecer información, herramientas y recursos para que las personas puedan cuidar de su salud sexual con la mejor con la mejor autonomía y conocimiento".