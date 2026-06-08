Sanidad pondrá en marcha un programa de preservativos gratuitos para jóvenes de entre 16 y 22 años a través de las farmacias

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El director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un programa de preservativos gratuitos para jóvenes de entre 16 y 22 años, una iniciativa que busca reforzar la prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y convertir el acceso a estos métodos de protección en un derecho.

El anuncio se ha realizado durante la Jornada de Sensibilización y Actualización en materia de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) celebrada en Madrid. Gullón ha explicado que el programa se desarrollará en colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y que los preservativos se distribuirán a través de las oficinas de farmacia de toda España.

Según ha señalado, aunque la entrega gratuita de preservativos no es una medida completamente nueva, sí supone una novedad que el acceso se articule mediante la red de farmacias comunitarias.

"Estamos iniciando un programa de gratuidad", ha indicado el responsable de Salud Pública, quien ha insistido en que el objetivo es facilitar el acceso a estos productos de forma sencilla y habitual.

"Convertir el preservativo en un derecho"

Pedro Gullón ha defendido que la iniciativa pretende cambiar la percepción sobre el uso de preservativos y convertirlos en un elemento cotidiano dentro de las políticas de salud pública.

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"Intentamos convertirlos en un derecho", ha afirmado, destacando que la medida busca que los jóvenes puedan disponer de ellos de manera regular y sin barreras económicas. Como ejemplo, ha explicado que los beneficiarios podrán acceder periódicamente a cajas de preservativos gratuitas. "Cada cierto tiempo, cada mes, tienes derecho a una caja de preservativos", ha señalado.

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Objetivo: llegar a tres millones de jóvenes

En una primera fase, el Ministerio de Sanidad prevé que el programa alcance a cerca de tres millones de personas en todo el territorio nacional.

Para ello, será el propio Ministerio quien realice la compra centralizada de los preservativos, mientras que el CGCOF se encargará de su distribución entre las farmacias participantes. Según Gullón, este sistema permitirá garantizar una amplia cobertura territorial y facilitar el acceso a los métodos de prevención en entornos cercanos y habituales para la población joven.

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Prevención de las ITS y promoción de la salud

El director general de Salud Pública ha subrayado además el papel que pueden desempeñar las farmacias en la prevención de las infecciones de transmisión sexual y en la promoción de hábitos saludables.

A su juicio, las oficinas de farmacia constituyen un espacio con una importancia central en la protección de la salud pública y pueden convertirse en un punto clave para impulsar estrategias de prevención entre la población más joven.

La iniciativa se enmarca en las medidas impulsadas por el Ministerio de Sanidad para frenar el aumento de algunas infecciones de transmisión sexual y fomentar el uso de métodos de protección en las relaciones sexuales.