La regla del 5-4-3-2-1 para vivir más años y vivirlos mejor

Redacción Uppers 02 JUL 2026 - 18:12h.

Según explica el cirujano Antonio Campillo, el objetivo no es solo vivir más años, sino hacerlo en mejores condiciones físicas, mentales y sociales

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El cirujano digestivo Álvaro Campillo lleva años proponiendo soluciones para luchar contra el envejecimiento y favorecer una longevidad duradera y saludable. Su regla es ya famosa por lo sencillo que resulta ponerla en práctica y los resultados que ofrece. En sus charlas, Campillo, suele concluirla con una última etapa que correspondería al 0, algo que su público y quienes le siguen agradecen

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¿En qué consiste la regla 5-4-3-2-1?

En su pódcast 'De piel a cabeza', recogido por 20 Minutos, Campillo ofrece una guía sencilla para mejorar la salud y, potencialmente, prolongar la vida. Se trata de la llamada regla 5-4-3-2-1, una serie de pautas que, según detalla, ayudan a vivir mejor y, si es posible, durante más años.

Según este experto, si queremos mantenernos sanos, vivir más y mejor, hay que ajustarse a estas cinco reglas básicas

5 — Ejercicio cinco días a la semana Campillo recomienda realizar actividad física al menos cinco días por semana. Señala que bastan 15 o 20 minutos de ejercicio de alta intensidad para activar el metabolismo y obtener beneficios significativos.

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4 — Dormir cuatro ciclos de sueño cada noche El especialista aconseja dormir cuatro ciclos de 90 minutos, es decir, más de seis horas diarias de forma habitual, para favorecer la recuperación física y mental.

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3 — No hacer más de tres comidas al día El tercer punto propone limitar la ingesta a tres comidas diarias con el fin de “darle un respiro al sistema digestivo”.

2 — Cenar dos horas antes de acostarse Campillo sugiere que la última comida se realice al menos dos horas antes de ir a dormir, y si es posible, dejar aún más margen.

1 — No permanecer sentado más de una hora seguida El último paso consiste en evitar estar sentado durante periodos prolongados. El médico recomienda levantarse y moverse cada hora, aunque sea unos minutos, para reducir el sedentarismo.

Según explica Campillo, el objetivo no es solo vivir más años, sino hacerlo en mejores condiciones físicas, mentales y sociales. La regla 5-4-3-2-1 pretende mejorar el metabolismo, favorecer el descanso, reducir la carga digestiva y combatir el sedentarismo. Son hábitos que, combinados, pueden contribuir a una vida más saludable y potencialmente más larga, siempre dentro de los límites que cada persona puede controlar.

En sus charlas explicativas, este experto en longevidad suele añadir un último paso con el que cierra el círculo de la regla 5-4-3-2-1. Se trata del número 0 que según él, consiste en una recomendación general para todos aquellos que aspiran de forma sincera a vivir más y que consiste en "0 días sin sonreír".