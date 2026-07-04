La AESAN ha sido notificada por las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía a través del SCIRI

Alerta sobre un calendario de Adviento con alimentos alérgenos sin etiquetar en español

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta oficial sobre la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en un conocido producto de bacalao procedente de España. Se trata del Bacalao Natura en aceite de girasol de la marca La Mar de Tapas.

Los datos específicos del producto son:

Nombre del producto: Bacalao Natura en aceite de girasol

Bacalao Natura en aceite de girasol Marca: La Mar de Tapas

La Mar de Tapas Aspecto: Loncheado en tarrina plástica

Loncheado en tarrina plástica Peso neto: 130 g

130 g Conservación: Refrigerado

Refrigerado Lotes y caducidades afectados: Todos los lotes que comiencen con las cifras 0532 y cuyas fechas de caducidad estén comprendidas entre el 10 y el 30 de julio de 2026.

Recomiendan devolver el producto en el punto de venta

La AESAN ha sido notificada por las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Las autoridades ya han coordinado las medidas oportunas con las comunidades autónomas para garantizar la retirada inmediata de todos los lotes afectados de los canales de comercialización.

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Las autoridades sanitarias recomiendan a las personas que tengan el producto afectado en sus casas que no lo consuman y procedan a su devolución en el punto de venta. En el caso de haber ingerido este bacalao y de empezar a notar sintomatología compatible con la listeriosis (como fiebre, dolores musculares, vómitos, diarrea o dolor de cabeza intenso), se aconseja acudir de inmediato a un centro de salud.

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Así, recuerdan que las mujeres embarazadas tienen que consultar las recomendaciones de consumo de la AESAN sobre la higiene alimentaria y la lista de alimentos que deben evitar.