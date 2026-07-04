Alerta alimentaria: detectan la presencia de listeria en varios lotes de bacalao en aceite
La AESAN ha sido notificada por las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía a través del SCIRI
Alerta sobre un calendario de Adviento con alimentos alérgenos sin etiquetar en español
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta oficial sobre la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en un conocido producto de bacalao procedente de España. Se trata del Bacalao Natura en aceite de girasol de la marca La Mar de Tapas.
Los datos específicos del producto son:
- Nombre del producto: Bacalao Natura en aceite de girasol
- Marca: La Mar de Tapas
- Aspecto: Loncheado en tarrina plástica
- Peso neto: 130 g
- Conservación: Refrigerado
- Lotes y caducidades afectados: Todos los lotes que comiencen con las cifras 0532 y cuyas fechas de caducidad estén comprendidas entre el 10 y el 30 de julio de 2026.
Recomiendan devolver el producto en el punto de venta
La AESAN ha sido notificada por las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Las autoridades ya han coordinado las medidas oportunas con las comunidades autónomas para garantizar la retirada inmediata de todos los lotes afectados de los canales de comercialización.
Las autoridades sanitarias recomiendan a las personas que tengan el producto afectado en sus casas que no lo consuman y procedan a su devolución en el punto de venta. En el caso de haber ingerido este bacalao y de empezar a notar sintomatología compatible con la listeriosis (como fiebre, dolores musculares, vómitos, diarrea o dolor de cabeza intenso), se aconseja acudir de inmediato a un centro de salud.
Así, recuerdan que las mujeres embarazadas tienen que consultar las recomendaciones de consumo de la AESAN sobre la higiene alimentaria y la lista de alimentos que deben evitar.