Presencia de la bacteria pseudomonas aeruginosa en agua mineral natural de la marca Fuente Madre

El agua contaminada está en formato de botella de 1,5 litros

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de la bacteria pseudomonas aeruginosa en agua mineral natural de la marca Fuente Madre, tras el aviso de las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha, según ha informado este jueves en un comunicado.

Según la información disponible, el lote afectado 1 040725 con fecha de caducidad 31 de diciembre de 2027 y envasado a temperatura ambiente en formato de botella de 1,5 litros ha sido distribuido inicialmente en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.

No obstante, la Aesan no ha descartado que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Asimismo, la agencia ha recomendado a las personas que tengan este producto en su domicilio "se abstengan de consumirlo".