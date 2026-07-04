La cantante llevó zapatos personalizados de Christian Louboutin y joyas de Cartier

Los detalles y las curiosidades de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: del actor que ofició la ceremonia a los asistentes

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El vestido de novia de Taylor Swift ha sido uno de los grandes protagonistas de su esperada boda con el jugador de la NFL Travis Kelce. La cantante eligió un diseño exclusivo de Christian Dior, creado por el director creativo Jonathan Anderson, que completó con unos zapatos personalizados de Christian Louboutin y joyas de Cartier.

La pareja contrajo matrimonio este viernes en una multitudinaria ceremonia celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York, donde alrededor de un millar de invitados asistieron al enlace. El recinto abrió sus puertas con un cóctel previo antes de la ceremonia, celebrada sobre la propia pista del emblemático pabellón, y la celebración se prolongó hasta la madrugada.

Los detalles de la boda

El actor Adam Sandler, amigo de los novios, fue el encargado de oficiar la ceremonia. La pareja también rompió con algunas tradiciones: no hubo damas de honor ni padrinos. En su lugar, Austin Swift, hermano de la cantante, ejerció como "hombre de honor", mientras que Jason Kelce, hermano del novio, desempeñó el papel de "mejor hombre".

Entre los asistentes se encontraban numerosas caras conocidas del cine, la música y el deporte. A la boda acudieron, entre otros, Bradley Cooper, Emma Stone, Reese Witherspoon, Dakota Johnson, Selena Gomez y varias figuras de la NFL cercanas a Kelce. Además, medios estadounidenses apuntan a la presencia de otros invitados como Hugh Grant, Karlie Kloss, Lena Dunham o Jason Sudeikis.

La boda de Swift y Kelce, una de las parejas más mediáticas del panorama internacional, reunió a numerosas celebridades en uno de los eventos sociales más esperados del año.