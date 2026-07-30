Por qué hacer abdominales no es la mejor manera de quitarte la barriga, según un experto

Redacción Uppers 30 JUL 2026 - 18:07h.

Lee Brown, profesor de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, no rechaza los abdominales, pero aconseja alternarlos con otro tipo de ejercicios

Plancha abdominal: cómo hacerla correctamente para no tener agujetas

Compartir







El doctor Lee Brown, profesor de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento en la Universidad del Este de Londres, está revolucionando la forma en la que nos machacamos día tras día en los gimnasios. Este experto está embarcado en una revisión profunda de los ejercicios tradicionalmente asociados al abdomen. Para él, se trata más a una costumbre arraigada que a criterios técnicos sobre cómo se fortalece realmente el core.

Según recoge La Razón, Brown defiende que, aunque los abdominales han sido durante décadas el símbolo del vientre tonificado y del “six-pack”, lo cierto es que se trata de una práctica que no responde a la realidad.

PUEDE INTERESARTE Errores comunes al hacer la plancha abdominal, según un experto

Y esto se debe a que la imagen repetida en películas y series —alguien haciendo abdominales para marcar el abdomen— ha consolidado la idea de que este ejercicio es el más eficaz. Sin embargo, considera que esa percepción procede de rutinas antiguas, especialmente vinculadas al boxeo, que con el tiempo se extendieron a los gimnasios sin un análisis profundo de su utilidad real.

Por qué los abdominales no son la mejor opción

El profesor detalla que el movimiento de los abdominales implica elevar el torso desde el suelo con las rodillas flexionadas. Aunque este grupo de músculos abdominales intervienen, gran parte del esfuerzo recae sobre los flexores de la cadera, en especial el psoas mayor. Por ello, Brown afirma que este ejercicio no aísla el abdomen tanto como se cree.

PUEDE INTERESARTE Una mujer de 58 años bate el récord mundial de mantenerse en plancha abdominal

Además, advierte de que un uso excesivo puede generar molestias en la zona lumbar. Según su valoración, la sobrecarga en los flexores de la cadera puede volverlos rígidos, lo que favorecería una inclinación del torso hacia delante y aumentaría la tensión en la parte baja de la espalda.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Frente a los abdominales tradicionales, Brown recomienda ejercicios centrados en la estabilidad y el control corporal. Entre ellos menciona las planchas, las planchas laterales, el ‘bird dog’, los ‘armer’s carries’ —caminar con una pesa en cada mano— y los ‘suitcase carries’, que consisten en desplazarse con peso solo en una mano para trabajar la estabilidad.

También destaca disciplinas como pilates y yoga, que combinan fuerza, resistencia y control del movimiento para desarrollar un core más sólido.

Para ilustrar su tesis, Brown recuerda el caso de un velocista con dolor de espalda tras años realizando ‘sit-ups’. Cuando le preguntó cuánto tiempo podía mantener una plancha, el atleta respondió que menos de treinta segundos. Seis semanas después, según relata el profesor, era capaz de sostener la postura durante siete minutos y el dolor había desaparecido.

Brown no descarta los abdominales ni propone eliminarlos de las rutinas. Su argumento es que han adquirido un protagonismo excesivo frente a ejercicios que, en su opinión, fortalecen mejor el core y reducen la sobrecarga lumbar. Su recomendación es diversificar el entrenamiento y priorizar movimientos que trabajen la estabilidad y la resistencia del tronco.