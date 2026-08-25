Una mujer de 68 años, perteneciente al Área de Salud de Don Benito-Villanueva, es la primera víctima mortal a causa del virus el Nilo Occidental en Extremadura

Un caso de virus del Nilo eleva a 52 los afectados en Andalucía, con cuatro ingresados: Huévar del Aljarafe se incorpora a la lista de municipios con contagios

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Una mujer de 68 años, perteneciente al Área de Salud de Don Benito-Villanueva, es la primera víctima mortal a causa del virus el Nilo Occidental en Extremadura, según ha informado este mediodía el Servicio Extremeño de Salud (SES), que ha confirmado un caso más y ya son 24 los afectados en esta comunidad en 2026.

La fallecida se encontraba ingresada en el Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena, mientras que el nuevo caso confirmado es el de un varón de 77 años de la localidad de Don Benito, que no ha precisado ingreso.

El SES señala que en total se han registrado 24 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026, de los cuales 3 permanecen hospitalizados, dos en el Hospital de Don Benito y uno en Mérida. En el año 2025 se notificaron un total de 39 casos de esta enfermedad en la región y 5 fallecidos.

La situación de Andalucía por el virus del Nilo

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado este lunes un nuevo caso leve en humanos de virus del Nilo (VNO) en Huévar del Aljarafe (Sevilla), con lo que se elevan a 52 el total de afectados, cuatro de los cuales permanecen ingresados. Huévar del Aljarafe se incorpora a la lista de 14 municipios con contagiados por el virus del Nilo, todos ellos en la provincia de Sevilla excepto Hinojos (Huelva).

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De los 52 confirmados hasta ahora, 36 presentan enfermedad leve y 16 son de carácter neuroinvasivo. Hubo una defunción registrada el pasado 27 de julio y, del total de 19 que han requerido de ingreso por VNO este verano, permanecen ingresadas cuatro personas, dos menos que el pasado viernes.

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El total de casos confirmados se han localizado en Almensilla (4), Aznalcázar (4), Bollullos de la Mitación (2), Coria del Río (6), Dos Hermanas (8), Huévar del Aljarafe (1), Olivares (1), Los Palacios (2), Palomares del Río (3), La Puebla del Río (5), Sevilla (3), San Juan de Aznalfarache (1), Villamanrique de la Condesa (11) e Hinojos (1).