La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha advertido de la presencia de gluten

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, ha advertido de la presencia de gluten no incluido en el etiquetado en varias salsas: salsa barbacoa (BBQ) y salsa chimichurri marca Vulpi y salsa barbacoa (BBQ) marca Dumt’s.

La agencia -dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030- ha notificado este miércoles que los lotes de salsa barbacoa marca Vulpi afectados corresponden a los números L2510221028, L2510221029, L2510221030, L2510221031 y L2510221032 con fecha de consumo preferente correspondiente a enero 2027 y presentados en envase de botella de plástico.

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En cuanto los lotes afectados de salsa chimichurri de marca Vulpi, son los números L2509160918, L2509160919, L2509160920, L2509160921, L2509160922, L2509160923, L2509160924 y L2512111217, con fecha de consumo preferente septiembre 2026, envasados en botella de plástico.

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Los lotes afectados

En tercer lugar, Aesan ha informado sobre los lotes afectados de salsa barbacoa marca Dumts que corresponden a los números L251203B1223 y L251203B1209, con fecha de consumo preferente marzo 2027 y presentados igualmente en botellas de plástico.

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La agencia ha notificado que la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía y Madrid, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. El consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población, por lo que las personas que no sufran ningún tipo de alergia o intolerancia al gluten no tendrán por qué dejar de consumir los lotes indicados.