La AESAN alerta del etiquetado incorrecto de un alérgeno en lotes de fideos asiáticos de 'Kania' al no incluir la leche

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado del etiquetado incorrecto de un alérgeno en diversos lotes de fideos de estilo oriental de la marca 'Kania', al no incluir la leche entre los mismos.

Según ha indicado este organismo en una advertencia dirigida exclusivamente a personas con alergia o intolerancia a los componentes de este alimento, ha tenido conocimiento de esta situación a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Así, se le ha notificado esta alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Galicia y en relación con la comercialización de este producto.

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Sobre el mismo, la AESAN ha expuesto que están afectados todos los lotes de 'Kit Ramen Curry (Japanese Style)' en los que no figure el alérgeno leche en el etiquetado. Este se presenta envasado en bolsa flexible de plástico conservada a temperatura ambiente y de 243 gramos de peso cada unidad.

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La distribución inicial ha sido en Galicia

"Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a la comunidad autónoma de Galicia, si bien no es descartable que exista distribución a otras", ha indicado, para añadir que el objetivo es "que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización".

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Por último, y tras recordar que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población, ha señalado que, como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche que pudieran tener el alimento anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

Los datos del producto

• Nombre del producto: Kit Ramen Curry (Japanese Style)

• Marca: Kania

• Aspecto del producto y tipo de envase: Fideos de estilo oriental envasados en bolsa flexible de plástico.

• Número de lote: todos los lotes del producto en los que no figure el alérgeno leche en el etiquetado.

• Peso de unidad/vol: 243 g (fideos 200 g; salsa 40 g/30 ml; hortalizas 3 g)

• Temperatura: ambiente