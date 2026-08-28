Agencia EFE 28 AGO 2026 - 12:37h.

El cobalto y determinadas sales de este elemento se encuentran clasificadas como sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR) y están sujetas a estrictas limitaciones

Solo se permite su uso en aquellos supuestos que no comprometan la seguridad infantil, es decir, cuando no exista riesgo de ingestión o inhalación

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El Gobierno ha modificado la normativa sobre la seguridad de los juguetes en España en una nueva medida que entrará en vigor este sábado. Esta limita el uso del cobalto, permitiéndose únicamente en aquellos supuestos que no comprometan la seguridad infantil, tal y como establece directiva europea.

El cobalto y determinadas sales de este elemento se encuentran clasificadas como sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR) y están sujetas a estrictas limitaciones, permitiéndose su uso únicamente cuando se cumplan condiciones específicas previstas por la legislación europea.

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Se permite el uso de cobalto cuando no exista riesgo de ingestión o inhalación

Con la orden que publica el BOE, se incorpora al ordenamiento jurídico español la normativa europea que limita estrictamente su uso. La orden incide en que la modificación no supone una autorización general, sino que se limita a los usos evaluados, por lo que quedan excluidos otros usos no autorizados conforme a la normativa de la Unión Europea.

Este material podrá utilizarse en componentes destinados a la conducción de corriente eléctrica, en juguetes y componentes de acero inoxidable como impureza en el níquel contenido en el material e incorporado en determinados imanes de neodimio siempre que estos no puedan ser tragados ni inhalados.

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De esta forma, España adapta la normativa con el fin de garantizar la plena armonización del ordenamiento jurídico español con las exigencias técnicas propias del mercado interior y asegurar la protección de la salud de los consumidores, en particular de los niños.