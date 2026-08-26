El Gobierno sacará los polideportivos del listado de instalaciones para migrantes en Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este viernes una nueva reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento constituido para abordar la crisis migratoria de Ceuta

Entra en vigor la situación excepcional en Ceuta con un mando único y hasta el 31 de diciembre, tras su publicación en el BOE

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El Gobierno acelera en la gestión de la crisis migratoria de Ceuta. Este miércoles hemos conocido que el Ejecutivo sacará los polideportivos de Ceuta del listado de instalaciones susceptibles de alojar a los miles de migrantes que permanecen en la ciudad, al tiempo Pedro Sánchez presidirá este viernes la reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento la ciudad autónoma.

Reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento

El presidente del Ejecutivo presidirá este viernes mediante videoconferencia una nueva reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento constituido para abordar la crisis migratoria de Ceuta, según ha anunciado el ministro de Política Territorial y 'mando único' en la ciudad autónoma, Ángel Víctor Torres, tras la primera reunión del órgano celebrada en Ceuta.

La reunión de este miércoles ha contado también con la presencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el presidente de Ceuta, Juan Vivas, y el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, además de otros ministros implicados en la gestión de la situación migratoria por videoconferencia.

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En este marco, Torres ha explicado que el viernes el presidente del Gobierno presidirá el Comité desde Moncloa, mientras que la ministra Elma Saiz o él mismo permanecerán en Ceuta para continuar trabajando sobre el terreno.

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Asimismo, Torres ha señalado que durante la reunión se ha compartido un objetivo común: lograr que "retornen todas las personas que se quedaron en Ceuta a partir del día 31", siempre que el regreso se lleve a cabo "acorde y en arreglo a la ley". Torres, tras presidir este miércoles la primera reunión del Comité de Situación, en el que han participado diez ministros, además del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el delegado del Gobierno en la ciudad.

Torres también ha anunciado que el Gobierno sacará los polideportivos de Ceuta del listado de instalaciones susceptibles de alojar a los miles de migrantes que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva de personas desde Marruecos de finales de julio.