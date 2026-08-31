Una startup estadounidense promete tener la fórmula para luchar contra el envejecimiento

Bryan Johnson, el multimillonario que quería ser inmortal, sufre una enfermedad autoinmune: "Mi estómago se está comiendo a sí mismo"

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Un nuevo descubrimiento en el campo de la medicina podría haber descubierto la fuente de la eterna juventud de la sangre. Así lo ha revelado una joven de 26 años que ya tiene una lista de espera de famosos de todo el mundo para probar este nuevo tratamiento.

Retrasar el envejecimiento es el objetivo deseado para muchos. Ahora, una startup estadounidense promete tener la fórmula para conseguirlo. La meta de la medicina moderna es lograr mantenerse joven por fuera y por dentro. "Lo que está proponiendo este nuevo estudio es unir dos fármacos existentes que disminuyen los factores circulantes de la sangre que son dañinos", explica Jorge Planas, director médico de la Clínica Planas.

Todavía se desconocen los fármacos que ha usado esta empresa

Los expertos advierten que revertir el envejecimiento "dependerá de cómo avance este estudio". Pero, de momento, este tratamiento no ha salido al mercado y la empresa no ha revelado los fármacos que ha usado para luchar contra el envejecimiento.

Entre aquellos que buscan la eterna juventud se encuentra Bryan Johnson, un millonario que promete alcanzar la inmortalidad en 2039. Cientos de celebridades intentan revertir los efectos de los años a cualquier precio.

Ahora, tocará esperar al lanzamiento de este nuevo tratamiento para ver si la lucha contra el envejecimiento ya es una realidad.