Especialistas explican qué son los péptidos y advierten de los riesgos de su uso en productos inyectables no regulados

Al hablar de los péptidos, nos referimos a un ingrediente que se ha puesto muy de moda en la cosmética y que muchos presentan como una especie de elixir de la eterna juventud. Sin embargo, conviene ser prudentes: no todos funcionan y algunos, especialmente los que se venden como inyectables por internet, pueden tener consecuencias peligrosas.

En lugares como Silicon Valley, los péptidos se han popularizado como una supuesta solución para frenar el envejecimiento.

¿Qué son realmente los péptidos?

Juan Ramón Muñoz, director ejecutivo y fundador de Zurko, explica que “los péptidos son conjuntos de aminoácidos, es decir, pequeños fragmentos de proteínas que ya existen de forma natural en nuestro organismo. Dentro de las células cumplen diversas funciones, como estimular la producción de colágeno”.

En el ámbito de la cosmética podemos encontrarlos en sérums, cremas o suplementos orales. Consuelo Borrás Blasco, catedrática de Fisiología de la Universidad de Valencia, señala que pueden utilizarse como complemento cuando “pueden ayudar a mejorar ciertos procesos de la piel”. Aun así, los especialistas recuerdan que la base para envejecer bien siempre serán los hábitos de vida saludables.

Los riesgos de los péptidos inyectables

El problema aparece cuando los péptidos se comercializan en forma de inyecciones, muchas veces vendidas online y sin ningún tipo de supervisión médica. En estos casos se entra en un terreno complicado, ya que muchos de estos productos no están regulados como medicamentos.

Ramón Muñoz advierte que con los productos inyectables se entra en un “limbo, ya que los péptidos no están regulados como un producto realmente farmacéutico”.

De hecho, algunos se comercializan con la etiqueta “uso para investigación”, lo que significa que no están aprobados para su uso en personas. Además, la mayoría de los estudios disponibles se han realizado únicamente en animales, por lo que todavía faltan investigaciones sólidas en humanos.

Por ello, los expertos advierten: nada de automedicarse, especialmente si se están tomando otros medicamentos. Al final, el objetivo no es solo vivir más años, sino envejecer con calidad de vida.