Agencia EFE 31 AGO 2026 - 12:59h.

La organización ha analizado 171 máquinas expendedoras de las salas de urgencias de 52 hospitales, con el que ha determinado que los alimentos ofertados son "mayoritariamente" productos de baja calidad nutricional

Además, la OCU ha señalado un problema en los precios: en el 44 % de las máquinas mixtas revisadas, el producto más barato era una opción "poco recomendable"

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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado este lunes en un comunicado que hasta el 70 % de los alimentos ofertados en las máquinas de "vending" en las salas de urgencia de los hospitales pueden considerarse como "poco saludables".

La organización ha realizado un análisis en 171 máquinas expendedoras localizadas en las salas de urgencias de 52 hospitales, con el que ha determinado que los alimentos ofertados son "mayoritariamente" productos de baja calidad nutricional.

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Una situación que han calificado de "preocupante" ya que para OCU, en estos espacios destinados a la protección de la salud, cada día miles de personas y acompañantes pueden depender de esta oferta durante largas horas, dominada por las golosinas, las chocolatinas, la bollería industrial, los apetitivos salados o los refrescos.

Los productos "más recomendables" desde el punto de vista nutricional apenas tienen una presencia de entre el 10 % y el 15 % de la oferta, representados por frutas, ensaladas, yogures o frutos secos, que en algunos casos no alcanzan ni el 2 %, según la organización.

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El resto de la oferta, que reúne entre un 20 y el 25 % de los productos, son opciones menos beneficiosas, como sándwiches, zumos y bebidas lácteas azucaradas.

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Los precios más baratos se encuentran en los alimentos menos saludables

Además, la OCU ha señalado un problema en los precios, que "no favorecen la opción más saludable". En el 44 % de las máquinas mixtas revisadas, el producto más barato era una opción "poco recomendable", como la bollería o los 'snacks' salados, con precios entre los 0,35 y 1,50 euros. Por el contrario, la fruta o las ensaladas envasadas cuestan entre 1,50 y 2,50 euros.

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El análisis también ha hecho referencia a "importantes carencias" en el acceso a agua potable. Tan solo 9 de los 52 hospitales visitados disponían de fuentes de agua accesibles en las zonas analizadas, ha explicado OCU. Es por ello por lo que los usuarios acaban por recurrir al agua embotellada, así como a refrescos azucarados o edulcorados, incrementando el gasto económico y el impacto ambiental.

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Desde la organización han denunciado que esta realidad contrasta con los cambios que prepara el Ministerio de Consumo para mejorar la alimentación en centros sanitarios, residencias, instalaciones deportivas, bibliotecas y otros establecimientos de titularidad pública o concesionados.

El borrador de esta norma establece que al menos el 80 % de los productos disponibles en las máquinas expendedoras deberán ser saludables, además de querer impulsar el acceso al agua potable mediante la instalación de fuentes.

"La puesta en marcha de estas medidas representa una oportunidad para avanzar hacia entornos alimentarios más saludables, sostenibles y coherentes con los objetivos de salud pública", ha señalado OCU, para la que los hospitales no solo prestan asistencia sanitaria, sino que también deben contribuir activamente a prevenir enfermedades y facilitar hábitos de vida saludables.