El Gobierno excluirá ultraprocesados y bebidas con azúcares añadidos de los desayunos y meriendas en los colegios

Consumo ampliará la regulación de los menús saludables a las escuelas de 0 a 3 años

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El Gobierno excluirá ultraprocesados y bebidas con azúcares añadidos de los desayunos y meriendas en los centros educativos, una medida que incluirá en el real Decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y residencias, además de otros centros públicos y centros privados para personas dependientes o con necesidades especiales.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que está trabajando en este real decreto en colaboración con el Ministerio de Sanidad, va a incorporar por primera vez una regulación específica sobre la composición de los desayunos y meriendas en todos los centros educativos.

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Los desayunos y meriendas en colegios, hospitales y residencias

De este modo, los desayunos y meriendas en estos centros tendrán que ser variados y equilibrados, elaborados a base de fruta fresca, cereales integrales, lácteos sin azúcar añadido, aceite de oliva virgen y proteína, incluida la vegetal, según ha informado el Ministerio.

En concreto, el desayuno o merienda deberá ser variado, completo y equilibrado, en cuanto a su composición, así como adaptado a las circunstancias particulares como puede ser la salud.

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Se considerará desayuno completo siempre que incluya, al menos, tres grupos de alimentos, de entre los siguientes:

Frutas frescas, preferentemente enteras y de temporada.

Cereales integrales, como pan integral, copos de avena o similares.

Productos lácteos, sin azúcares añadidos y con bajo contenido en sal.

Grasas saludables, como aceite de oliva virgen.

Bebidas, como agua, leche, infusiones, zumos de frutas o bebidas vegetales sin azúcares añadidos.

Alimentos proteicos, incluyendo de origen vegetal.

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En la merienda se priorizará el consumo de fruta fresca, preferentemente entera y de temporada, pequeños bocadillos elaborados con pan integral, leche y productos lácteos sin azúcar añadido y bajo contenido en sal.

Los alimentos que se excluyen

Se evitarán los alimentos y bebidas con un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares. Así, quedarán excluidos de los desayunos y las meriendas aquellos alimentos que no cumplan con los criterios nutricionales por ración establecidos en el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, es decir, los popularmente conocidos como ultraprocesados, caracterizados por un peor perfil nutricional como bollería, galletas, snacks salados, precocinados, postres y bebidas azucaradas o edulcoradas.

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Además, se incluirán medidas para la reducción de desechos contaminantes, mediante la reducción del uso de envases y vajillas de plástico, tanto en el proceso de elaboración, como en el envasado y servicio, fomentando la utilización de materiales más sostenibles.