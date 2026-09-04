Muere un hombre de 88 años ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva por el virus del Nilo

La fiebre del Nilo deja ya dos fallecidos y 34 casos en Extremadura, tras la muerte de un hombre de 88 años

Una mujer de 68 años fue la primera víctima mortal por el virus del Nilo este año en Extremadura

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Un hombre de 88 años que permanecía hospitalizado en el Hospital Don Benito-Villanueva tras contraer fiebre del Nilo Occidental ha fallecido en las últimas horas, según ha informado el Servicio Extremeño de Salud (SES). Se trata de la segunda muerte relacionada con este virus registrada este año en Extremadura, tras la registrada en agosto.

El SES ha comunicado además este viernes 4 de septiembre un nuevo contagio. Se trata de un hombre de 47 años, vecino de Don Benito, cuyo positivo fue identificado a través del Banco de Sangre de Extremadura.

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Con este nuevo diagnóstico, la cifra de casos de fiebre del Nilo Occidental detectados en la región durante 2026 asciende a 34, mientras que son dos las personas fallecidas.

Vigilancia ante posibles casos con síntomas compatibles

En estos momentos, tres pacientes permanecen ingresados: uno en el Hospital Don Benito-Villanueva, otro en el Hospital de Mérida y un tercero en el Hospital Universitario de Cáceres. Además, uno de los pacientes que permanecía ingresado en el centro hospitalario de Don Benito ha recibido el alta. El año pasado, Extremadura contabilizó 39 casos de fiebre del Nilo Occidental y cinco fallecimientos a causa de la infección.

Ante la evolución de la enfermedad, la dirección del SES ha trasladado a las gerencias de las ocho áreas de salud de la comunidad la necesidad de mantener la vigilancia ante posibles casos con síntomas compatibles. El objetivo es reforzar la detección y capacidad diagnóstica frente al virus, teniendo en cuenta que alrededor del 80% de las infecciones por fiebre del Nilo Occidental en humanos no provocan síntomas.

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En otras comunidades autónomas también se mantiene la alerta. En Andalucía, la cifra de casos humanos de fiebre del Nilo Occidental asciende a 62 en lo que va de 2026, con dos fallecidos. De los afectados, 24 han desarrollado enfermedad neuroinvasiva y 10 permanecen hospitalizados, según la última actualización de la Junta.