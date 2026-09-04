"Ahora que te has ido tú, me voy yo", gritó el detenido al creer que ya había matado a la víctima en Santiago de Compostela

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Santiago de CompostelaLa Policía Nacional ha tenido que volver a actuar en un nuevo caso de violencia de género registrado en Santiago de Compostela. La violencia y la lacra machista no deja de aumentar y prueba de ello es el último caso y la última agresión en la que tuvieron que intervenir varios agentes de la Policía Nacional.

Según ha informado Juan Gómez, secretario del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de la Policía Nacional en Santiago, al medio de comunicación 'El Correo Gallego', el suceso ocurrió el pasado sábado 29 de agosto cuando varios vecinos de un bloque de viviendas alertaron a los agentes de los gritos y de los golpes que se escuchaban en una vivienda de la ciudad gallega.

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"Ahora que te has ido tú, me voy yo", pronunció el autor de esta brutal paliza

Al llegar a la puerta del domicilio, los policías escucharon los gritos de una mujer y vieron que debajo de la puerta de la vivienda salía sangre. Tras indicarle a la mujer cómo abrir la puerta de la casa que se encontraba atrancada, los agentes se encontraron con la escena: una mujer con varias heridas en su cabeza.

Justo en ese momento, los policías sacaron a la víctima del domicilio y la atendieron hasta la llegada de los sanitarios. Según relató la propia víctima y recoge el medio gallego, "su marido la había golpeado en la cabeza con varias botellas".

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Mientras, otro grupo de agentes entró en el domicilio y encontró a un hombre, el presunto autor de la paliza, tendido en el suelo con un corte en el cuello.

Al parecer, el hombre habría intentado acabar con la vida de su pareja al propinarle varios botellazos y, tras pensar que lo había conseguido, se habría intentado suicidar. Antes de este intento autolítico, el hombre habría verbalizado sus intenciones: "Ahora que te has ido tú, me voy yo".

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Tras taponar la sangrente herida que tenía el autor de esta paliza, el equipo sanitario trasladó a este hombre al Hospital Clínico Universitario de Santiago donde ingresó con vida.

Ahora, el portavoz del sindicato policial, Juan Gómez, ha querido destacar esta intervención entre las actuaciones relevantes protagonizadas este año por policías de Santiago y reclama que reciban un reconocimiento acorde con su actuación.

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El 016 atiende las 24 horas del día

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.