El cadáver de un joven de 29 años ha sido halladoen el interior de un contenedor al que habría accedido voluntariamente en Jerez, Cádiz

Al cadáver se le practicará la correspondiente autopsia, cuyo resultado permitirá determinar la causa de la muerte

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Jerez de la FronteraLa Policía Nacional de Cádiz está investigando la aparición del cadáver de una persona en el interior de un contenedor de basuras en la calle Sevilla, en el centro de Jerez de la Frontera. Según ha indicado, se trata de un varón de 29 años que, según las investigaciones practicadas hasta el momento, accedió voluntariamente y por sus propios medios al interior del contenedor.

El cuerpo lo ha encontrado un trabajador municipal en la mañana de este viernes 4 de septiembre, dando aviso a la Policía Nacional, que procedió a acordonar y preservar la zona para facilitar el trabajo de los especialistas de Policía Científica, que han realizado la correspondiente inspección técnico-policial.

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A la espera de los resultados de la autopsia

Agentes especializados de Policía Judicial se han hecho cargo de la investigación para esclarecer completamente las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Por su parte, el cuerpo será trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se practicará la correspondiente autopsia, cuyo resultado permitirá determinar la causa de la muerte, por lo que la investigación continúa abierta a la espera de los resultados de las actuaciones policiales y forenses.

Se da la circunstancia de que la aparición del cadáver se ha producido a primera hora de la mañana, sobre las 8,30 horas, en el final de la calle Sevilla, por lo que el acordonamiento de la zona ha provocado que el tráfico se ralentice en una de las arterias de la ciudad como es el acceso a la Avenida Álvaro Domecq en uno de sus sentidos.