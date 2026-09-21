Celia Molina 21 SEP 2026 - 16:33h.

La actriz ha confesado que, al tener a sus hijos, prefirió no estar trabajando en ficción porque "no te sobra tiempo para nada"

Paula Echevarría se rompe en su primer acto público tras la muerte de su padre: "Estoy muy blandita todavía"

Compartir







En medio de la promoción de su nueva serie, Paula Echevarría ha recordado el momento en el que, tras quedarse embarazada de su segundo hijo, Miguel, decidió hacer un parón profesional en su carrera para dedicarse plenamente a la maternidad. La actriz, que ya había triunfado a nivel nacional interpretando a la protagonista de 'Velvet', prefirió dejar a un lado la ficción durante los primeros "cuatro o cinco años" de vida de Miki, un privilegio del que no todas las madres trabajadoras pueden disfrutar.

"Me atreví, yo misma, por decisión propia, a parar durante cuatro o casi cinco años. Primero vino una pandemia, en la que paramos todos y, después me quedé embarazada. Y decidí vivir el embarazo desde otro ritmo de vida y vivir la maternidad a los 43 años desde otro punto de vista", ha dicho en una entrevista en Los40.

"Me apetecía mucho estar en mi casa y eso no quiere decir que no haya trabajado, porque he grabado mis 'Got Talent' o en todas las campañas publicitarias que hago constantemente, pero no he trabajado en ficción. Un rodaje es muy exigente y te exige por y para. Te quedan muy pocas horas libres, muy pocas. Las justas para dormir. Te vendes un poco al personaje porque dejas de tener vida de lunes a viernes, incluso sábados, a veces. Entonces, es complicado conciliar eso con la vida familiar", ha añadido.

"Quiero tener más tiempo para estar en casa"

"Me atreví a parar porque soy este tipo de persona que vive pensando que lo que tiene que ser para ti, es. Que no por estar en el disparadero te van a salir más cosas, que no por dejarte ver mucho en las alfombras rojas o en las fiestas se van a acordar más de ti que no yendo. Llevo una vida muy tranquila y me gusta este ritmo de ahora, poder hacer una serie al año y también dedicarme a otras cosas, como a estar en mi casa", ha concluido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Paula decidió ser una madre presente, que no estuviera siempre condicionada por los horarios de los rodajes. Hoy en día, sabemos que ha acompañado a sus dos hijos en sus distintos inicios de curso escolar: a Miki, en su último ciclo de infantil y a Daniella, que cumplió en agosto la mayoría de edad, en su entrada a la universidad. En otra de las entrevistas promocionales, aseguró que la joven está "muy contenta e ilusionada" con este nueva etapa de su vida: Es el primer paso hacia el convertirte en adulto. Es el primer paso de una decisión propia tuya y donde ya te empiezas a sentir más independiente", apuntó.

Y, sobre la vida sentimental de su hija, aseguró que no sabe si tiene "novio o novia": No tengo ni idea. De momento está muy tranquila, está de disfrutar. Solo espero que sea una buena persona y que encuentre a alguien que la quiera mucho y la respete mucho", concluyó la actriz a Europa Press.