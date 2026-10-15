El insólito caso ha sido descrito por Pedro Agustín Lovato Gutiérrez y Francisco Molina en Journal of Surgical Case Reports, publicación científica de Oxford University Press.

Convivir con dolor de barriga a diario: "La alimentación influye, pero se pasan por alto otros factores importantes"

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Con solo 27 años la joven no pudo más. Tras seis meses sufriendo dolor abdominal, vómitos persistentes, pérdida progresiva de peso y dificultades para comer decidió acudir al hospital. Su sorpresa fue enorme cuando los médicos detectaron que su estómago estaba invadido al 90% por una bola de pelo y medía unos 32 cm de longitud.

El pelo había provocado además una importante dilatación del estómago y de la parte proximal del duodeno.¿Cómo podía haber ocurrido algo así? ¿Cómo es posible que esa cantidad de pelo pueda llegar al estómago?

El caso ha sido publicado en Oxford University Press

El insólito caso ha sido descrito por Pedro Agustín Lovato Gutiérrez y Francisco Molina en Journal of Surgical Case Reports, publicación científica de Oxford University Press.

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La joven tenía el síndrome de Rapunzel. La paciente fue diagnosticada de un enorme tricobezoar gástrico, el término médico empleado para describir una masa de cabello ingerido que se acumula dentro del aparato digestivo.

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La joven fue sometida a una laparotomía exploratoria mediante una incisión supraumbilical. Durante la intervención, el estómago se encontraba marcadamente distendido con paredes delgadas. Se realizó una gastrotomía en la pared anterior del cuerpo gástrico, revelando un tricobezoar grande y compacto que ocupaba toda la cavidad gástrica, extendiéndose desde el píloro hasta cerca del cardias y hacia el duodeno proximal.

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Lo que poca gente sabe es que el cabello humano no se digiere y puede permanecer en el estómago. Cuando una persona ingiere pelo repetidamente, este puede ir acumulándose y entrelazándose con más cabello y otros materiales hasta formar una masa compacta.

La evaluación psiquiátrica posterior confirmó que la paciente presentaba tanto tricotilomanía, la ingestión de pelo, como tricofagia, un trastorno caracterizado por arrancarse repetidamente el propio cabello.

La mujer pudo volver a ingerir alimentos y recibió el alta después de 72 horas de hospitalización. Ocho días más tarde permanecía sin síntomas y en buenas condiciones clínicas.