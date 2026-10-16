El Departamento de Salud del Gobierno Vasco confirmó la intoxicación de al menos 13 personas, tres de las cuales tuvieron que ser hospitalizadas

Salmonella: en qué alimentos se encuentra y cómo se contrae

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Las autoridades sanitarias permanecen investigando la alerta internacional por salmonela emitida desde España la semana pasada tras detectarse que trece personas resultaron intoxicadas en Vitoria después de consumir huevos contaminados. Tres de ellas, de hecho, tuvieron que ser hospitalizadas, aunque ya recibieron el alta, como confirmó el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

La situación ha afectado ya a tres países, con las vecinas Francia y Portugal sumándose a España en la vigilancia de esta alerta que, al parecer, y según avanza El País, estaría relacionada con un bar de Vitoria y una macrogranja de gallinas ponedoras de Aragón, donde estaría el origen.

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La alerta sanitaria europea por el brote de salmonela en España

Los hechos que motivaron la alerta se produjeron en septiembre, cuando el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, tras conocer los casos de intoxicación, dio cuenta de lo ocurrido al Servicio Nacional de Salud y al Gobierno de Aragón, comunidad autónoma de la que procedían los huevos contaminados, que se están analizando.

Debido a ello, y a su presencia en el mercado, el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (RASFF) se vio forzado a emitir el pasado 8 de octubre una alerta grave de seguridad alimentaria de alcance internacional, dado que los huevos se han vendido tanto en Portugal como en España, afectando también a Francia.

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El organismo europeo, al respecto, informó en sus canales oficiales de la retirada de los huevos del mercado. Mientras, en España, la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, haciéndose eco de la alerta sanitaria, ha recriminado a las autoridades españolas no haber informado a los consumidores sobre este brote de salmonelosis, exigiendo al mismo tiempo hacer públicas la marca, el número de lote y detalles de la comercialización de los huevos contaminados.

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El brote de salmonela en Vitoria

Según ha precisado la Consejería de Sanidad del Gobierno vasco, las 13 personas afectadas por la salmonela se intoxicaron tras comer unas tortillas elaboradas con los huevos contaminados en un bar de Vitoria.

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En ese sentido, El País ha desvelado una comunicación interna del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dependiente de Sanidad, en la que refiere específicamente el origen del brote: “La AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) nos ha comunicado una alerta RASFF por Salmonella Enteritidis en huevos frescos procedentes de una explotación de Mainar (Zaragoza), en el contexto de un brote de salmonelosis detectado en el País Vasco asociado al consumo de tortillas elaboradas con huevos procedentes de dicha explotación”.

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Al respecto, además, se indicaba que se había producido una distribución de este producto en establecimientos de ocho comunidades autónomas, si bien posteriormente apuntaron que no todas habían recibido las unidades procedentes de la macrogranja afectada por el brote.

No obstante, públicamente aún no se han dado datos específicos como los que reclama la OCU, que el martes publicó una nota exigiendo a la AESAN “que informe cuanto antes de las marcas comerciales y las partidas concretas de huevos relacionadas con el brote de salmonela”.

“Ahora conocemos el origen, pero seguimos sin conocer las marcas y los lotes afectados”, han vuelto a señalar el organismo este mismo viernes.

Los consejos de la OCU para extremar las precauciones con los huevos

Ante la situación, la OCU ha emitido también una lista de consejos a la hora de cocinar o preparar los huevos, llamando a extremar las precauciones: “No se puede saber si un huevo está o no contaminado. Por eso, al comprar y preparar huevos es fundamental seguir unas sencillas normas”, señalan, citando: