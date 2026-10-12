Los huevos frescos afectados han sido retirados del mercado.

Salmonella: en qué alimentos se encuentra y cómo se contrae

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Al menos 13 personas han resultado intoxicadas por salmonela en España tras consumir huevos frescos de producción nacional contaminados. Estos formaban parte de un lote también distribuido en Portugal que ya ha sido retirado del mercado. Así lo han comunicado las autoridades españolas, en un aviso lanzado el pasado jueves día 8, al Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (RASFF, en sus siglas en inglés).

La bacteria causante del brote es la Salmonella Enteritidis y la red europea de seguridad alimentaria ha calificado el incidente de “grave”, el de mayor importancia de los cuatro en los que puede ser clasificado un aviso en la red RASFF. Los otros tres son “no grave”, “indeterminado” y “sin riesgo”.

Según los datos del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF), el muestreo realizado el 23 de septiembre de 2026 detectó la presencia de Salmonella Enteritidis en 25 gramos de producto, cuando el límite establecido exige su ausencia. La notificación también señala que los huevos frescos procedentes de España se distribuyeron a otros países de la Unión Europea, por lo que el alcance de la alerta no se limita al mercado nacional.

Los huevos frescos afectados han sido retirados del mercado

Ante la detección de este problema de seguridad alimentaria, las autoridades españolas han adoptado como medida la retirada del mercado de los huevos frescos afectados. Así consta en el registro oficial de la Comisión Europea, que identifica a España como país de origen del producto y responsable de comunicar la alerta.

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En la notificación también figura Portugal como país vinculado a la distribución y al seguimiento del incidente alimentario. El aviso europeo permite consultar las medidas adoptadas para controlar el riesgo y evitar que los productos implicados continúen comercializándose.

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¿Cuáles son los síntomas de la salmonelosis?

Las personas con infección por salmonela no suelen presentar síntomas, por lo general, pero otras sí manifiestan diarrea, fiebre y calambres abdominales dentro de las 8 a 72 horas, según los expertos. La mayoría de personas sanas se recuperan dentro de unos pocos días sin tratamiento específico. De desarrollar síntomas de salmonela, se presentan habitualmente uno o dos días más tarde de la infección y los signos más comunes, además de los mencionados, son:

Diarrea.

Náuseas y vómitos.

Dolor de cabeza.

Fiebre.

Dolores abdominales.

Deshidratación, que se puede expresar con sequedad bucal o mareos.

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Dado que estos síntomas podrían asociarse a otras enfermedades, o empeorar su evolución, es importante consultar a un especialista en caso de que los malestares sean muy fuertes. Por ejemplo, una diarrea por salmonela puede provocar deshidratación y también agravarse con complicaciones más allá del sistema gastrointestinal.

Difícil de detectar

Las gallinas ponedoras pueden infectarse del patógeno por varias vías, ser luego portadoras asintomáticas y contaminar los huevos por transmisión vertical —la bacteria infecta el ovario del ave e infecta el huevo antes de que se forme la cáscara— u horizontal, que es cuando sus propias heces contaminan el huevo durante la puesta. Los brotes de salmonela son un problema recurrente en la cadena alimentaria tanto en Europa como en Estados Unidos.

¿Qué es la salmonelosis?

Las infecciones gastrointestinales por salmonela (salmonelosis) es una enfermedad bacteriana que se produce mediante la ingesta de alimentos crudos o mal cocidos, aguas contaminadas o al haber estado en contacto con animales portadores de esta bacteria, según explica el doctor Sebastián Solar, infectólogo de Clínica Alemana. Además, en épocas de altas temperaturas, puede ocurrir que se rompa la cadena de frío con mayor frecuencia en alimentos como el huevo, lo que aumenta el riesgo de contagio de esta bacteria.

¿Qué produce la salmonelosis?

El huevo se asocia comúnmente a la salmonelosis, por lo que un buen manejo de este alimento será fundamental para prevenir una posible infección gastrointestinal. Según destacan los expertos, aunque el huevo esté lavado y desinfectado, no hay que olvidar que es la falta de cocción lo que provoca el problema, por lo que habrá que revisar las recetas que incorporan "huevos crudos o poco cocidos", apuntan de la Clínica Alemana.

¿Cómo saber si un huevo está en buen o mal estado?

Ante las dudas, se recomienda aplicar trucos caseros para saber si un huevo está en buen o mal estado.

Sumerge el huevo en agua

Para este sencillo método se necesita un vaso o un recipiente con agua en el que poder sumergir el huevo. Una vez hecho esto, se deberá ver el resultado del experimento, que puede ser de tres formas:

El huevo está en perfecto estado si se hunde rápidamente hasta el fondo.

El huevo está bueno, pero debe consumirse pronto si se hunde lentamente hasta el fondo.

El huevo está malo y se debe tirar a la basura si flota en el agua.

Si se quieren hacer huevos cocidos, existe otro método útil. Simplemente se tendrá que cocer el huevo como de costumbre y después cortarlo por la mitad y analizar el interior.

El huevo estará en buen estado si la yema está centrada y tiene una cámara de aire pequeña.

El huevo estará en mal estado si la yema está cerca de la cáscara y presenta una cámara de aire grande.

¿Cómo prevenir la salmonelosis?

El doctor Sebastián Solar, de la Clínica Alemana, sugiere varias recomendaciones a la hora de manipular los alimentos:

Lávate las manos siempre, sobre todo: después de ir al baño, después de cambiar pañales, tras recoger las defecaciones de tu mascota y antes y después de manipular alimentos crudos.

Cuida que se mantenga la cadena de frío de los alimentos.No comas alimentos crudos sin la cocción adecuada, principalmente: huevos, carnes, pescados y mariscos.