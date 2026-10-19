Sanidad declara el tercer caso de difteria en Ceuta en una semana, esta vez de un ceutí

En España no se identificaba la difteria en un residente autóctono desde 2021

Desalojado en Ceuta un autobús con migrantes después de que uno de los ocupantes usara gas pimienta

Compartir







Las autoridades sanitarias han declarado este lunes el tercer caso de difteria en Ceuta en una semana, según ha informado en exclusiva el diario El Pueblo de Ceuta.

Hace menos de una semana se confirmó la detección de la enfermedad de declaración obligatoria en una mujer migrante que residía en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y en un menor no acompañado que vivía en un centro de acogida de la Ciudad Autónoma.

PUEDE INTERESARTE La Guardia Civil evita en Ceuta el traslado de un grupo de migrantes a la península a bordo de una embarcación

El de hoy es el primer caso de difteria diagnosticado a un ceutí. Desde el servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) han asegurado que el paciente no ha tenido contacto directo con personas migrantes.

El diagnóstico corresponde a un hombre de edad avanzada residente en la ciudad que presenta una infección cutánea y cuyo cultivo ha dado positivo para esta enfermedad, según han informado las fuentes consultadas.

En España no se identificaba la difteria en un residente autóctono desde 2021, cuando se diagnosticó un caso de infección cutánea en Galicia.

El paciente no presenta gravedad y está siendo tratado en su domicilio

El paciente, que no presenta un estado de gravedad, está aislado en su domicilio y recibe tratamiento antibiótico. La infección se detectó a partir del cultivo de una herida que estaba siendo atendida en el centro de salud de Otero. Los servicios sanitarios están pendientes de determinar la virulencia de la bacteria.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tras la confirmación del positivo, Sanidad debe identificar a las personas que hayan tenido contacto estrecho con el paciente para valorar la necesidad de profilaxis y seguimiento. Los contactos pueden recibir tratamiento antibiótico preventivo durante seis días.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El incremento de enfermedades infecciosas desde la entrada masiva de migrantes en Ceuta ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar la vigilancia sanitaria en la ciudad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ya en la tarde de este domingo, desde el servicio de Medicina Preventiva del HUCE se difundió una nota informativa entre el personal sanitario en la que se les insta a extremar las medidas de prevención frente a la exposición a agentes biológicos. Han recordado a los trabajadores del INGESA que es obligatorio el uso de material de protección en todo momento.