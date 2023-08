Pescadores españoles denuncian el acoso continuo de las patrulleras de Gibraltar: "Aquí están los piratas"

Una patrullera de la guardia costera de Gibraltar se interpone en el camino del pesquero español 'Mi Daniela': "Mira la navegación que me hace, mira, a dos metros se me ha cruzado". El incidente es de esta misma mañana, pero no es el único que ha sufrido esta embarcación. "Aquí me tienen, acorralado", precisa en su vídeo Jonathan Sánchez, patrón del pesquero.