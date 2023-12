Encuentran un cadáver en el río Júcar, lugar donde buscan a Fran Ausina: desapareció en Alzira en extrañas circunstancias

El cadáver hallado por los agentes del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional se encontraba en la parte alta del río. Según se ha podido conocer, el cuerpo sin vida no llevaba ropa y todavía no ha sido identificado el cadáver .

Esa localización, no obstante, ha provocado que las autoridades hayan peinado la zona e incluso el propio río, donde ha estado trabajando incluso un equipo de buzos. El cauce fluvial centró la búsqueda, tal como reclamaba la familia, pero las batidas realizadas, con el grupo de operaciones especiales de los GEO también implicado, no dieron resultado hasta hoy que han encontrado este cuerpo sin vida cuya identidad todavía no se conoce.