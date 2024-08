Dimite el secretario de Organización del SUP en Euskadi por el acuerdo con Desokupa

El secretario de Organización del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Bizkaia ha renunciado a su cargo y a su condición de afiliado ante la "deriva ultra" de esta organización y su "inaceptable" acuerdo sobre formación de agentes con 'Desokupa' , una plataforma "que promueve la discriminación y el odio" y que pretende "debilitar a un Gobierno legítimamente constituido".

El 'número dos' del SUP en Bizkaia ha dado a conocer su decisión en una carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, dirigida a la Secretaría General del Sindicato Unificado de Policía en el País Vasco, en la que denuncia que esta organización "se ha convertido en un instrumento político al servicio de intereses personales".

En este escrito, el hasta ahora secretario de Organización del Sindicato Unificado de Policía en Bizkaia explica que su renuncia al cargo y a su afiliación se debe a "la deriva ultra que ha tomado el SUP en los últimos tiempos".

"Me duele profundamente ver cómo el sindicato que, una vez fue la punta de lanza en la formación en materia de seguridad en España, y que siempre se caracterizó por su independencia y su compromiso con los derechos de los policías, se ha convertido en un instrumento político al servicio de intereses personales", añade en la misiva.

Según explica, el reciente acuerdo para la formación de agentes con Desokupa --a la que se refiere como "organización ultra"-- es "el punto de no retorno en esta deriva". "Me parece inaceptable que el SUP se alíe a una organización que busca debilitar a un Gobierno legítimamente constituido", añade.