Una embarcación queda totalmente destruida al salir ardiendo en la Cala Figuera, Mallorca

Una embarcación que navegaba por la Cala Figuera ha salido ardiendo haciendo que sus pasajeros tuviesen que naufragar rápidamente para que las llamas no les alcanzasen. Gracias a otra embarcación particular que se encontraba cerca, las cuatro personas han sido rescatadas mientras Salvamento Marítimo acababa con el incendio. Aún así, no se pudo hacer nada por la nave que quedó calcinada y semihundida.