La Guardia Civil bate La Sagra, en Toledo, para localizar al asesino de Mateo

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación el portavoz de la familia y primo del niño asesinado, Asell Sánchez, quien ha señalado que continúa la 'operación jaula' con la búsqueda por tierra, mar y aire del "indeseable" que acabó con la vida de Mateo. Asimismo, Sánchez ha relatado que la familia está "destrozada" y que cada segundo y cada minuto que pasa está "peor" porque "es cuando más echas en falta al pequeño y no entiendes nada porque no tiene sentido", por lo que el dolor se acrecienta, a la vez que "las dudas y la rabia" de no saber por qué ha pasado.